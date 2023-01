Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Svůj chtíč měl uspokojovat koukáním a saháním na náhodné ženy…

Další netrestaný muž byl za pokusy znásilnění poslán do vazby…

Dalšího „osahávače žen“ se porubským policistům podařilo zadržet po posledním útoku. V pátek 6. ledna 2023 poškozená žena policistům uvedla, že z křoví vystoupil neznámý muž, chytil ji a začal ji osahávat na intimních partiích. Začala se bránit a po následném křiku muž z místa utekl neznámo kam. Díky okamžitému oznámení a jeho popisu mohli policisté pátrat po blízkém okolí. Netrvalo dlouho a kriminalisté z Ostravy-Poruby podezřelého zadrželi zhruba dva kilometry od místa činu.

Jak se ukázalo, 26letý muž z Karvinska toho měl na svědomí daleko více. Muži zákona již po jeho totožnosti pátrali, ale k tomu, že nikdy neměl s policií nic k dočinění, byl pro nás neznámou osobou a pátrání bylo o to těžší. Celkem se doznal k šesti skutkům, které měl spáchat od konce listopadu 2022 do svého zadržení. Jak sám u výslechu uvedl, do Ostravy jezdil za prací. Ale jakmile pracovní doba skončila, měl se potulovat po Ostravě, aby se „podíval na nějaké holky a popřípadě si na nějakou sáhl“.

Oběti si měl vybírat náhodně a zřejmě ani věk nehrál roli. Nejmladší poškozenou je teprve 12letá dívka a nejstarší je 59letá žena. Jezdil například MHD nebo chodil pěšky, a když se mu nějaká žena líbila, tak ji měl pronásledovat. V nestřeženém okamžiku své oběti zezadu chytil a měl jim sahat na intimní místa. Takový scénář proběhl téměř vždy. Přepadené ženy pokaždé začaly na muže křičet. V jednom případě se poškozená otočila a slovně se ohradila. Jak potom sám obviněný u výslechu uvedl, ze strachu, že by žena mohla dělat nějaký bojový sport, raději utekl.

Do své gesce si podezřelého převzali kriminalisté z celoměstského útvaru 10. oddělení obecné kriminality Ostrava. Komisař muži sdělil obvinění ze spáchání trestných činů znásilnění a omezování osobní svobody. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval a ke skutkům se doznal. Uvedl, že se měl několikrát jen potulovat po Ostravě a pozorovat ženy a jejich pozadí. Dále uvedl, že ho tíží svědomí a tím, že se dozná, se mu alespoň uleví. Komisař také podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě prokázání viny hrozí muži vězení až na pět let.

Doporučení poškozeným osobám, jak reagovat v takových případech. Víme, že se jedná o velmi stresovou situaci, přesto doporučujeme učinit okamžité oznámení na tísňovou linku 158, co nejlépe popsat pachatele a vyčkat na místě do příjezdu policejních hlídek.

dne 12. ledna 2023

por. Bc. Eva Michalíková

