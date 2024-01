Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Muž se před policisty schovával v rozestlaném gauči, na kterém seděly děti.

Na začátku roku policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava při běžném výkonu služby zaregistrovali vozidlo značky Škoda Octavie, které bylo v pátrání. Proto se rozhodli řidiče zastavit a zkontrolovat. Ten však na signál k zastavení nereagoval a naopak před policisty začal ujíždět. Na ulici Kosmova v Ostravě-Přívozu auto zastavil a z nastartovaného vozidla utekl do jednoho z domů na dané ulici. Na místo se sjelo několik policejních hlídek, jak z OHS, tak z obvodního oddělení Ostrava-Přívoz, a po neznámém muži začaly pátrat. Netrvalo dlouho a našli ho schovaného v jednom z bytů v rozestlaném gauči, na kterém seděly tři děti. Zadržený 41letý muž putoval na policejní stanici. Ukázalo se, že měl zákaz řízení všech motorových vozidel, ale také na něj byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Vozidlo, které měl 41letý muž řídit, bylo odcizeno 26. prosince 2023 v Ostravě-Dubině.

Případ si do své gesce převzali kriminalisté z Ostravy-Přívozu. Ti už recidivistu měli v hledáčku a věděli, že ujíždění před policisty v odcizeném vozidle nebude jediným jeho prohřeškem. Operativní činností a nastřádanými důkazy nakonec muži prokázali další skutky v podobě vloupání do vozidel, ze kterých měl brát vše, co tam lidé nechali, například peněženku s doklady a platebními kartami, oblečení, ale také sluchátka či 7 kusů motorových pil. Modus operandi byl vždy stejný. Za použití nářadí měl násilně vniknout přes zámek aut do vnitřních prostor a potom už jen brát to, co v autě našel. Kriminalisté muži prokázali celkem sedm skutků. Jak se ukázalo, tak odcizené motorové pily měl dále vydávat za své a prodat je neznámé osobě. Nelegální zisk z tohoto prodeje poté zřejmě použil pro svou potřebu.

Komisař 7. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání a muže obvinil z trestných činů krádeže, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, legalizace výnosu z trestné činnosti, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a v neposlední řadě neoprávněné užívání cizí věci. V případě odsouzení mu hrozí až čtyři roky vězení.

Znovu apelujeme na majitele vozidel, auto není trezor, proto tam nenechávejte žádné cenné věci.

dne 18. ledna 2024

vytisknout e-mailem