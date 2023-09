Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - zaplacení falešnou bankovkou se pachateli nevyplatilo

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Ostrava objasnili případ padělané stodolarové bankovky.

Celá událost se měla odehrát na konci července letošního roku. Do vozidla taxislužby měl v Ostravě Výškovicích nastoupit cestující, který chtěl odvézt do centra Ostravy. Jakmile dorazili do cíle, požádal jej taxikář o zaplacení. Muž mu však měl odvětit, že u sebe nemá českou měnu a nabídnul mu platbu v amerických dolarech, načež předložil stodolarovou bankovku. Zároveň se spolu měli domluvit na tom, že rozdíl mezi zaplacenou částkou a hodnotou této bankovky bude cestujícímu vyplacen zpět v českých korunách. Poté muž z taxíku vystoupil a i s vrácenými penězi odešel neznámo kam. Po dalších dvou hodinách však chtěl řidič taxislužby dolary směnit na koruny, a tak se vydal do nejbližší směnárny. Zde mu bylo oznámeno, že se jedná o padělek a byla na místo přivolána policie.

Díky dobré práci kriminalistů z výše uvedeného oddělení se však podařilo celý případ objasnit a pachatele dopadnout. Ten se u výslechu k činu doznal. Vyšetřovatel pětatřicetiletého muže obvinil z trestného činu padělání a pozměnění peněz, za což mu v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. V současné době je obviněný stíhán na svobodě. Doplníme, že na základě zjištěných skutečností nebyl falzifikát bankovky vyroben „klasickým“ způsobem na technickém zařízení.

Použití falešné bankovky, byť i nízké nominální hodnoty, může vést k uložení vysokého trestu. Rovněž je na druhou stranu vhodné každou bankovku pečlivě zkontrolovat, tedy se především při jejím obdržení zaměřit na její markanty, jako je například vodoznak.

12. září 2023

