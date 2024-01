Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Měla být bílým koněm.

Žena naštěstí „včas“ odhalila zneužití její osoby, peníze odevzdala policistům.

Vše začalo opět na sociální síti. Tentokrát 61letá žena na facebookovém profilu oslovila osobu s iniciály MJ, se kterým si začala dopisovat. V průběhu komunikace ji vyzval k tomu, aby poslala 1.700 EUR, což odmítla. Údajný muž se s tímto nesmířil, a tak ženu požádal o „spolupráci“. Měl připravenou legendu, které starší žena uvěřila. Chtěl po ní, aby si založila v bance účet, na který budou investoři vkládat vklady, které žena měla obratem vybrat a vložit je do bitcoinmatu. Zřejmě jí to nepřipadalo zvláštní, a tak požadavku vyhověla a založila si běžný účet. Během týdne na tento přišly tři platby od různých osob, celkem 100.000 korun. Jakmile byly peníze na účtu, osoba pod profilem MJ ji vyzvala, aby peníze vybrala a šla je vložit do bitcoinmatu. Jak řekl, tak žena provedla. Z účtu vybrala 99.000 korun a s těmito cestovala do obchodního centra v Ostravě. Osoba ji následně začala posílat QR kódy pro vložení peněz, ale ženě se nepodařilo peníze do bitcoinmatu vložit. V tu chvíli ženu osvítilo a zavolala o radu svému synovi. Ten už byl obezřetnější a své matce poradil, ať jde ihned na policii, že se určitě jedná o nějaký podvod, kdy konkrétně řekl, „že jde určitě o praní špinavých peněz“.

Jak syn řekl, tak matka učinila a vše oznámila na policii. Následně odevzdala celých 100.000 korun, které po prověřování budou vráceny zpět majitelům. Komisař oddělení hospodářské kriminality Ostrava v dané věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě prokázání viny a odsouzení pachateli hrozí až šest let vězení.

Každopádně je nutno upozornit na takové jednání, kdyby osoba peníze do bitcoinmatu vložila a tyto by pocházely z trestné činnosti, mohlo by se na tuto osobu pohlížet jako na podezřelou, byť by se dopustila protiprávního jednání z nedbalosti.

dne 23. ledna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

