Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Postrach rodinných domů a pozemků je zpět za mřížemi.

Policisté z Ostravy pátrali po neznámém pachateli, který se od října loňského roku do současnosti vloupal jak na pozemky rodinných domů, garáží, ale mnohdy i do samotných domů. Jeho teritoriem byly především místní části Slezské Ostravy, ale nevyhnul se také částem v Mariánských Horách nebo v Petřkovicích. Samotnými případy se začali zabývat kriminalisté ze Slezské Ostravy. Díky osobní znalosti a na základě nashromážděných a následně vyhodnocených důkazních materiálů pojali podezření na 34letého muže z Karvinska. Ten pro kriminalisty nebyl neznámým. V rejstříku trestu má 24 záznamů především majetkového charakteru a z výkonu trestu byl propuštěn v letních měsících. Navíc kriminalisté disponovali informací, že jeho „učitel“, který měl stejný rukopis vloupání, je v současné době ve výkonu trestu. Proto svou pozornost začali směřovat právě na 34letého recidivistu. Díky důkazům kriminalisté vyžádali od státního zástupce předchozí souhlas se zadržením. Netrvalo dlouho a spadla klec.

Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava na konci ledna při výkonu služby kontrolovali muže, o kterém díky osobní znalosti věděli, že je v celostátním pátrání. Následně ho zadrželi a předali kriminalistům k dalším procesním úkonům. Ti už měli připravené neprůstřelné důkazy. Ukázalo se, že se měl ve většině případů dostat na pozemky rodinných domů díky tomu, že jejich majitelé je nechali odemčené. Následně za použití hrubé síly a nářadí měl vypáčit například dveře domů, garáží, ale také měl rozbít skleněnou výplň okna. V jednom případě měl také využít neuzamčených dveří rodinného domu, vejít do chodby a odcizit klíče od auta. Tím to však nekončilo. Následně si měl otevřít dálkovým ovladačem garáž, ze které měl odcizit bourací kladivo a dále se zmocnit auta, které tam bylo zaparkované. Přitom si měl být vědom, že má zákaz řízení motorových vozidel. V dalších případech měl brát vše, co mělo nějakou hodnotu, například šperky, nářadí, ale především jízdní kola. Škodu svým jednáním způsobil za více jak 350.000 korun.

Tímto však dobrá práce našich policistů nekončí. Na začátku listopadu, den po odcizení vozidla, policisté hlídkové služby Ostrava vykonávali noční směnu, při které prováděli hlídkovou činnost v Ostravě-Michálkovicích. Všimli si zaparkovaného červeného vozidla značky Hyundai, o kterém věděli, že je v pátrání. Kriminalistům se pak během prověřování podařilo zajistit také odcizené jízdní kolo. Obojí tak mohlo být vráceno zpět do rukou poškozeným.

Komisař 2. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání a obvinil 34letého muže z přečinů porušování domovní svobody, krádeže, poškození cizí věci, neoprávněné užívání vozidla a legalizace výnosu z trestné činnosti. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval a k vytýkanému jednání se doznal. Jak sám uvedl, většinu věcí měl prodat náhodným lidem a peníze použít pro svoji potřebu. Komisařem byl také podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Tímto bychom chtěli znovu apelovat na majitele rodinných domů, aby své branky a také vstupní dveře zamykali a chránili svůj majetek. Jakmile odcházíte ze svého domova, přesvědčte se, že jste také uzavřely okna i na ventilaci. Stačí opravdu chvilka a do vašeho domova vnikne nezvaný host.

dne 31. ledna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

