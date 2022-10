Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Zadržení několika osob v souvislosti s toxi…

Práce našich uniformovaných policistů na silnici jde opravdu vidět. Hned tři případy mluví o profesionálním přístupu policistů ke své práci a výsledkem jsou tři zadržené osoby, které byly následně předány do rukou kriminalistů. V neposlední řadě je třeba také připomenout, že důležitou součástí naší činnosti je veřejnost. Ve čtvrtém případě právě velké díky patří jí. Opět zareagovala na pach chemikálií v domě a přivolaní policisté během okamžiku zamezili další nelegální výrobě pervitinu. Všichni čtyři dnes již obvinění muži mají jedno společné, drogy a vazební stíhání. Policisté „toxi týmu“ Městského ředitelství policie Ostrava měli v měsíci září opravu napilno.

V prvním případě dopravní policisté prováděli běžný dohled nad silničním provozem, kdy se rozhodli zkontrolovat auto, které nesvítilo. (V souvislosti s tímto případem jsem dne 16. září 2022 dávala výzvu k dopravní nehodě včetně videozáznamu). Po následném pronásledování a havarování prchajícího BMW policisté v kufru vozidla zajistili kompletní „varnu“ k nelegální výrobě pervitinu, dva igelitové pytle s léky na jeho výrobu, chemikálie a další pomocný materiál. To však nebylo jediné překvapení, které na policisty v kufru auta čekalo. Velký obnos finančních prostředků, ale také střelná zbraň s náboji. Jak se ukázalo, zadržený 37letý muž byl opakovaně odsouzen pro drogovou trestnou činnost v minulých letech jak u nás v republice, tak i v sousedním státě. Kriminalisté z 2. a 11. oddělení obecné kriminality Ostrava provedli domovní prohlídku bytových a nebytových prostor, zajistili nejenom další přípravky pro nelegální výrobu drog, ale také samotné drogy.

I při druhé rutinní silniční kontrole dopravní policisté odhalili „možného vařiče“. Tomu však předcházelo zastavení vozidla a kontrola řidiče. Ten v polském jazyce sdělil jméno s tím, že nemá doklady. Mužům zákona však lustrací uvedené jméno neprocházelo. Následovala dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem, kontrola na drogy však už vykazovala pozitivní výsledek. Policisté provedli kontrolu vozidla, při které v kufru auta našli 19 balení farmaceutického přípravku, z něhož by bylo možno vyrobit až 0,8 kg pervitinu, dále pak dealerové sáčky s obsahem žluté krystalické látky a také sáček se zelenou sušenou rostlinnou hmotou. V tu chvíli 37letý řidič začal hovořit plynule česky a dokonce sdělil hlídce svou totožnost. Opět se případem začali zabývat specialisté toxi týmu, kteří následně provedli domovní prohlídky, kde zajistili další přípravky pro nelegální výrobu pervitinu. V obou případech komisař muže obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu. V případě prokázání viny jim hrozí až 10 let za mřížemi.

Třetí případ se malinko liší. Tentokrát muž necestoval autem, ale v noční době se s batohem na zádech projížděl na elektrokoloběžce ulicí Nad Porubkou v Ostravě-Porubě. Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava muže na koloběžce zastavili a provedli kontrolu osoby. Jak se ukázalo, měl batoh plný farmaceutických přípravků. Hlídce sdělil, že batoh našel. Muže ve věku 41 let si tentokrát převzali kriminalisté z Poruby. Ukázalo se, že v případě použití zajištěných přípravků by muž mohl neoprávněně vyrobit až 0,75 kg pervitinu (na černém trhu by měl hodnotu zhruba 750.000,- Kč). Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava muže obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě odsouzení mu také hrozí až 10 let vězení.

Čtvrtý případ je odlišný. Zde muži zákona díky pozornosti obyvatel zamezili další nelegální výrobě drog a na místě zadrželi podezřelého. Policisté na obvodní oddělení Ostrava-Poruba 1 opakovaně přijali telefonické oznámení, že v prostorách domu, nacházejícího se na náměstí Jana Nerudy v Ostravě-Porubě, jde cítit silný zápach chemikálií. Policisté na toto reagovali a provedli kontrolu v domě „přímo po čuchu“. Potvrdilo se, že z jednoho z bytů opravdu vychází silný zápach. Následně provedli kontrolu bytu, kde našli jak laboratorní techniku, tak farmaceutické přípravky pro nelegální výrobu pervitinu. Na místo byli přivoláni specialisté z toxi týmu, kteří už v podezřelé osobě poznali 31letého muže, kterému v květnu 2022 sdělili obvinění za nelegální výrobu drog a také podali podnět na vzetí obviněného do vazby, který byl soudcem akceptován. Jak se však ukázalo, na konci května 2022 byl muž z vazební věznice propuštěn a své činnosti se zřejmě nechtěl vzdát. Následovala domovní prohlídka, výslechy zúčastněných osob a nakonec komisař 11. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání proti muži, který je podezřelý ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny muži hrozí pětileté vězení.

dne 7. října 2022

por. Bc. Eva Michalíková

