Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Za radu si měl říct o 100 korun, i přesto, že je dostal, nakonec muže oloupili i s komplici.

Napilno mají v těchto dnech kriminalisté z Ostravy-Přívozu. Hned tři obviněné osoby z loupežného přepadení a jedno společné … všichni jsou vazebně stíháni.

V druhé polovině prosince loňského roku přijel 33letý muž se svou známou do Ostravy. Náhodného mladíka se zeptal, zda neví, kde je poblíž nějaká restaurace nebo stánek s rychlým občerstvením. Mladý muž pohotově reagoval s tím, že je tam odvede, ale za tuto „službičku“ si řekl o 100 korun. Jak se domluvili, tak bylo. Po příchodu k hladovému okénku se na místě nacházel další mladý pár, se kterým se poškozený muž neznal. Chvilku si tam všichni povídali, objednali jídlo a poté společně odešli o kousek dál. To zřejmě poškozený netušil, že se trojice (dva muži a žena) mezi sebou znala, kdy se následně mladíci (20 a 23 let) měli svým rodným jazykem domluvit na jeho okradení. O tom všem věděla i 20letá žena, která s nimi byla. Nejdříve po 33letém muži požadovali vše, co má u sebe. Jakmile jim nevyhověl a řekl, že nic nemá, oba muži ho měli fyzicky napadnout a poté svalit na zem. Měli mu prohledat kapsy a po celou dobu ho fyzicky napadat. Nakonec se měli zmocnit batohu a všichni tři z místa utéct neznámo kam. Mimo odcizené věci, které byly v batohu (láhev alkoholu, deodorant a oděvy), způsobili svým jednáním muži také zranění, které si vyžádalo jednorázové ošetření.

Poškozený muž se dostavil na obvodní oddělení, kde celou situaci oznámil. Ještě tu noc policisté díky popisu a součinnosti s jednou svědkyní zadrželi na ostravském hlavním vlakovém nádraží dvě podezřelé osoby, a to 23letého muže a 20letou ženu. Muž, který poškozeného dovedl k hladovému okénku a byl hlavním aktérem loupeže, se na místě již nenacházel. Kriminalisté z Ostravy-Přívozu začali k osobě podezřelého shromažďovat veškeré informace. Ukázalo se, že podezřelou osobou je muž cizí státní příslušnosti jednoho ze sousedního státu, a ještě k tomu na pohybu, tudíž pátrání po něm bylo o to složitější. Přesto jejich práce sklidila ovoce a na začátku ledna byl muž kriminalisty zadržen. Komisař 7. oddělení obecné kriminality Ostrava obvinil trojici osob ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V současné době je u všech vedeno vazební trestní stíhání. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

I přesto, že se 20letá žena aktivně nepodílela na loupežném přepadení, bylo jí sděleno obvinění. Věděla, že se mezi sebou komplici na tomto domlouvají, neučinila žádné oznámení a tomuto protiprávnímu jednání nijak nezabránila.

Dále je také nutno upozornit, že trestného činu se dopouští také osoba, která takovému jednání přihlíží a neoznámí ho. I v tomto případě se dopouští přečinu Nepřekažení trestného činu, za což může být potrestána až tříletým vězením. Výše trestu je samozřejmě na vážnosti daného protiprávního jednání.

dne 10. ledna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

