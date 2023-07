Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Před spravedlností stejně neunikl. Téměř do roka a do dne kriminalisté z Ostravy-Hrabůvky obvinili 37letého muže podezřelého z trestného činu krádeže. Toho usvědčily zajištěné a vyhodnocené stopy.

Policisté minulý rok přijali oznámení o vloupání do kanceláří mléčného baru v Ostravě. Neznámý pachatel do vnitřních prostor vnikl přes okno a odcizil vše, co mělo hodnotu. Mezi odcizené věci patřil například drahý alkohol, stravenky, mobilní telefon, klíče od vozidla včetně technického průkazu, ale také trezor s penězi. Celková škoda jednáním pachatele byla vyčíslena téměř ke sto tisícům korun. Po přijatém oznámení se na místo dostavili policisté a vše řádně zadokumentovali. Kriminalistický technik zajistil řadu stop biologických, trasologických, ale také daktyloskopických. Policisté shromažďovali důkazní materiály, aby pachatele ztotožnili. I přesto, že samotný objekt nedisponoval kamerovým vybavením, policisté měli v hledáčku jednu podezřelou osobu, kterou byl právě tehdy 36letý muž. Ten s policisty nespolupracoval a k vloupání do objektu se nedoznal. Vzhledem k tomu, že kriminalisté tehdy neměli usvědčující důkazy, muže neobvinili. Mezitím už řádně zajištěné stopy zkoumali a vyhodnocovali kriminalisté z odboru kriminalistické techniky a expertíz ve Frýdku-Místku. Zlom v případu nastal, když se odborným zkoumáním ze zajištěných stop podařilo stanovit profil DNA jedné osoby, při jehož porovnání s údaji v Národní databázi DNA byla posléze nalezena shoda právě s námi podezřelým mužem, který se původně k jednání nedoznal.

Kriminalisté začali po muži pátrat, kdy zjistili, že je v současné době umístěn ve výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Komisař 3. oddělení obecné kriminality Ostrava obvinil muže z přečinu krádež, za což mu hrozí až 5 let vězení. Důkazy tentokrát byly neprůstřelné a obviněný se ke svému jednání plně doznal.

dne 18. července 2023

por. Bc. Eva Michalíková

