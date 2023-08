Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Začít loupit měl už jako nezletilý, jako mladistvý skončil ve vazbě

Už jako nezletilý měl bohatou trestní minulost. Opakovaně se měl dopouštět činů jinak trestných, a to například loupeží, krádeží, porušování domovní svobody či maření výkonu úředního rozhodnutí v podobě útěků z výchovných ústavů. Právě z důvodu opakovaného páchání trestné činnosti mu byla už jako nezletilému uložena ochranná výchova a byl umístěn do výchovného ústavu na Ostravsku začátkem tohoto roku. V průběhu srpna letošního roku měl umožněnou vycházku. Z této se však na půdu výchovného ústavu již nevrátil.

Dnes již obviněný (r. 2008) měl i se svým vrstevníkem (poškozeným) v první polovině srpna cestovat vlakem z Ostravy směrem do Havířova. Ukázalo se, že poškozený měl mít u sebe finanční hotovost přes 10.000 korun, kterých se chtěl obviněný zřejmě zmocnit. Nejdříve ho měl donutit jít na toaletu, tam se s penězi fotit a nakonec mu je pod pohrůžkou násilí vzít. Podle výslechů měli vystoupit v Havířově a poté po chvilce odjet vlakem zpět do Ostravy, tentokrát s nimi cestovaly dvě dívky. Jak sám poškozený uvedl, při zpáteční cestě využil situace a pod smyšlenou legendou šel na toaletu a se vším se svěřil průvodčímu. Ten už tuto informaci předal policistům, kteří podezřelého na vlakovém nádraží zadrželi. Ukázalo se, že měl opravdu u sebe finanční hotovost převyšující částku 10.000 korun, která patřila kamarádovi. Obviněný mladík se při výslechu hájil slovy, že mu kamarád dlužil okolo 3.500 korun, proto si je chtěl jen vzít. Peníze policisté zajistili a následně vrátili zpět do rukou majitele.

Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 15letého mladíka a obvinil ho ze spáchání provinění loupeže. V současné době je stíhán vazebně, v případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení.

dne 25. srpna 2023

por. Bc. Eva Michalíková

