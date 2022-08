Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Po smrti matky měla neoprávněně nakládat s jejími penězi

Porubským policistům v průběhu dubna 2021 Okresní státní zastupitelství v Ostravě postoupilo oznámení o možném spáchání trestného činu. Obsahem tohoto byla skutečnost, že dnes již 49letá žena měla opakovaně provádět neoprávněné výběry a převody finančních prostředků celkem ze čtyř platebních karet. Majiteli těchto účtů a karet byla matka 49leté ženy a její otčím. Oznamovatelem v této věci byl právě otčím. Takové jednání odkryl až po smrti manželky (matky podezřelé), kdy zjistil úbytek peněz na účtech v řádově statisíců korun.

Začal dlouhý vyšetřovací proces, během kterého kriminalisté shromažďovali důkazní materiály, probíhaly výslechy osob a bylo vedeno patřičné prověřování možného protiprávního jednání. Jak oznamovatel při podání trestního oznámení uvedl, několik let pracoval mimo Ostravu a jeho manželka byla ve starobním důchodě. Měl vydělávat finance a žena se starala jak o chod domácnosti, tak o peníze. Poté co žena zemřela, oznamovatel byl nucen se o vše začít starat sám. Nevlastní dcera, která se poslední dny o matku starala, otčímu měla uvést, že vybrala přes dva a půl milionů korun a ty rozdělí na čtyři díly. Tím myslela mezi pozůstalé z rodiny. S tím však oznamovatel nesouhlasil a chtěl po nevlastní dceři, aby peníze vrátila na účty a nechala vše do dědického řízení. To však měla odmítnout a nadále s penězi hospodařit. Dokonce při samotném dědickém řízení měla zapřít existenci jednoho účtu v nejmenované bance.

Kriminalisté po dobu několika měsíců dlouhého zkoumání a zjišťování dalších skutečností nakonec zjistili, že žena po úmrtí matky měla opakovaně neoprávněně provést úhrady za nákupy zboží, převést finanční prostředky na své bankovní účty a opakovaně měla vybírat větší finanční obnosy z bankomatů. Vše měla činit i s vědomím, že nemá dispoziční práva od všech bankovních účtů dnes již zemřelé matky a současně měla zneužít i přihlašovací údaje k elektronickému bankovnictví.

Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava proti 49leté ženě zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Ta měla celkově neoprávněně odčerpat finanční prostředky za více jak jeden a půl milionu korun, kdy se kriminalistům podařilo zajistit zhruba 770.000,- Kč. Tyto peníze měly být součástí vypořádání u dědického řízení. Při výslechu využila svého práva a nevypovídala Vzhledem k výši škody, trest hovoří o pobytu za mřížemi od dvou do osmi let.

Lidé si mnohdy neuvědomí, že jakákoliv manipulace s penězi zesnulé osoby, (například: výběry z bankomatů, z účtů…) může být za určitých okolností trestným činem.

31. srpna 2022

por. Bc. Eva Michalíková

