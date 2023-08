Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Operační důstojníci tísňové linky 158 přijali během jednoho dne hned několik oznámení o vloupání do zaparkovaných aut na ulici Adamusova a jejím okolí v Ostravě-Hrabůvce. Jedna z oznamovatelek dokonce viděla dvě podezřelé osoby, které přímo rozbíjely skleněné výplně oken. Jakmile na ně zavolala, šly zřejmě o ulici dál. Oznamovatelka neprodleně věc oznámila i s popisem osob na tísňovou linku policie.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Hrabůvka a z oddělení hlídkové služby Ostrava byli na místě během okamžiku a začali s propátráváním blízkého okolí. Díky rychlé komunikaci operačního důstojníka s hlídkami v terénu policisté OHS zadrželi do několika minut podezřelou dvojici. Ta se přímo před jejich zraky právě vloupala do jednoho ze zaparkovaných aut. Po samotném zadržení putovali do rukou kriminalistů.

Ukázalo se, že se jedná o 40letého muže s bohatou trestní minulostí. V rejstříku trestu má již čtrnáct záznamů především majetkového charakteru. Na konci května letošního roku byl propuštěn z výkonu trestu. Druhou zadrženou osobou byla 26letá žena, která má jeden záznam v rejstříku trestu. Kriminalistům se podařilo prokázat, že během jedné noci se měli vloupat do 14 vozidel. Jejich teritoriem byla Ostrava-Hrabůvka. Jak sám obviněný u výslechu uvedl, k vloupání použil kladívko. Po rozbití skleněné výplně měli i se svou „parťačkou“ prohledat palubní přihrádku před spolujezdcem. Jakmile se v autě nacházela zajímavá věc, tuto měli vzít. Mezi odcizené věci patřily například sluneční i dioptrické brýle, parfém, doklady, léky, tlakoměr, servisní knížka k vozidlu, ale také žvýkačky. V šesti případech v autech nic nenašli a odešli s prázdnou. Škoda včetně poškození se vyšplhala přes 150.000 korun.

Komisař 3. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání a dvojici obvinil z přečinů krádeže a poškození cizí věci. Obvinění se ke svému jednání doznali. Muž u výslechu vyjádřil svou lítost, žena svého jednání litovala jen částečně. Komisař podal na 40letého muže podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení. Obviněná 26letá žena je stíhána na svobodě a v případě odsouzení jí hrozí až dvouleté vězení.

dne 30. srpna 2023

por. Bc. Eva Michalíková

