Zpravodajství v Ostravě

Policisté z Ostravy-Poruby pátrali po neznámém pachateli, který od konce prosince 2022 opakovaně vnikl na pozemky rodinných domů, a následně zcizoval různé věci. Ve většině případů si vybíral především lokality za Ostravou, a to Dolní Lhotu, Horní Lhotu, Krásné Pole, ale také ulice Vřesinská v Ostravě se stala jeho terčem. Je pravdou, že v mnoha případech mu řada poškozených jeho páchání trestných činů usnadnila. Vstup přes odemčenou branku a následné zjištění, že i vozidla zaparkovaná na pozemku jsou odemčena, umožnila pachateli dosažení jeho cíle. Z vozidel bral vše, co bylo možné zpeněžit. Například robotický vysavač, akumulátorovou pilu, bezdrátové sluchátka, čističku vzduchu, DVD přehrávač, ale také peníze ve výši pět tisíc korun. V jiných případech naopak násilně vnikl do vedlejších budov, jako jsou kůlny či sklepy, a odcizil mimo jiné jízdní kola, alkohol, ale i venkovní kamery. Svým protiprávním jednáním způsobil škodu přes sto šedesát tisíc korun.

Zřejmě se domníval, že na něj policisté nepřijdou. Jak sám obviněný uvedl, myslel si, že uvedené lokality, kde měl páchat trestnou činnost, již patří pod okres Opava, kde ho policisté neznají. Pletl se, poněvadž byl na území města Ostravy, a ani respirátor na obličeji nezabránil jeho ztotožnění. Osobní znalost kriminalistů je dovedla k identifikaci a jeho následného zadržení.

Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání proti 41letému muži. Obvinil ho ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. V případě odsouzení mu hrotí trest odnětí svobody až na pět let. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval, ke svému jednání se doznal a výslechu ukončil slovy lítosti.

Tímto bychom chtěli znovu apelovat na majitele rodinných domů, aby své branky zamykali a chránili svůj majetek. I přesto, že máte auto zaparkované na svém pozemku, tak ho řádně zabezpečte, zkontrolujte a nenechávejte v něm žádné cenné věci, ani klíče. Auto není trezor.

dne 15. února 2023

por. Bc. Eva Michalíková

