Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Měli se představit jako policisté, nakonec muže obrali o vše, co měl u sebe.

V polovině února letošního roku přijal operační důstojník oznámení o loupežném přepadení v části Ostravy Mariánských Horách. Jak sám oznamovatel uvedl, oslovili ho tři muži, kteří se představili jako policisté. Byli agresivní a požadovali po něm vše, co měl u sebe. Žádný z těch údajných policistů neměl uniformu ani nepředložil služební průkaz. Vše se odehrálo v autě, které bylo zaparkované na Mariánském náměstí. Poškozenému se podařilo vystoupit, ale neznámí pachatelé ho ještě povalili na zem a udeřili ho. Nakonec mu odcizili mimo jiné doklady, platební karty, bezdrátová sluchátka, ale také batoh plný jídla.

Na místo se okamžitě sjely policejní hlídky a začaly s propátráváním okolí. I přesto, že oznámení bylo zhruba 10 minut po spáchání skutku, pachatelé byli pryč. Odjeli autem. Velkou roli hrála duchapřítomnost poškozeného, který si zapamatoval část registrační značky, což určitě přispělo k rychlejšímu ztotožnění majitele vozidla, kterým pachatelé odjeli.

Případ si do své gesce převzali kriminalisté z Mariánských Hor. Okamžitě začali pátrat po všech pachatelích, kteří by mohli mít loupežné přepadení na svědomí. Při samotném rozplétání případu se ukázala profesionalita mezi jednotlivými útvary a díky spolupráci se podařilo ustanovit dvě podezřelé osoby. Samotná součinnost vedla až na Opavsko, kdy policisté z obvodního oddělení Hlučín velkou měrou přispěli ke ztotožnění třetího pachatele. Podezřelými byli muži ve věku 44, 51 a 56 let. Všichni mají bohatou trestní minulost. Netrvalo dlouho a postupně kriminalisté na základě předchozích souhlasů všechny tři muže zadrželi.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality zahájil trestní stíhání a všechny tři muže obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Kriminalisté podali cestou státního zástupce návrh na jejich umístění do vazby, což soudce u všech akceptoval. V konečném důsledku hrozí obviněným mužům trest odnětí svobody až na deset let. Nejstarší z obviněných mužů s kriminalisty nespolupracoval, využil svého zákonného práva a k věci nevypovídal. Ostatní obvinění sice vypovídali, ale jejich verze se skutku rozcházely.

dne 28. března 2024

por. Bc. Eva Michalíková

