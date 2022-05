Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Objasněné série vloupání do vozidel napříč Ostravou

Kriminalisté 8. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava na konci dubna objasnili sérii vloupání do šestnácti vozidel. Na základě operativní činnosti, zajištěných a vyhodnocených stop po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi podezřelého muže, který se měl do zaparkovaných vozidel vloupat. Svou „činnost měl vykonávat“ samostatně a to od února do konce dubna letošního roku. Pod tíhou důkazů se nakonec kriminalistům doznal. Jeho rejstřík trestu je naplněn jedenácti záznamy majetkového charakteru.

Nejčastěji se pohyboval na území města Ostravy v Zábřehu, ale protiprávní jednání bylo prokázáno i v Ostravě Porubě, Hrabůvce, či Moravské Ostravě. V jednom dni neměl pro něj být problém násilně vniknout i do více vozidel a celkově měl způsobit škodu téměř za 280.000,- Kč. Ve většině případů měl použít kladívko, kterým rozbil skleněné výplně okének. Potom už vnikl do vnitřní části vodidel, které měl prohledat. V sedmi případech odešel s prázdnou bez pořízení a to z důvodu, že majitelé vozidel v autě nic nenechali. V devíti případech byl úspěšnější a odešel s lupem. V jednom případě například poškozený nechal v kufru auta kytaru za více než 15.000,- Kč, o kterou během noci přišel. V jiných skutcích poškození přišli například o palubní kamery, doklady s platebními kartami, karton cigaret, čističku vzduchu v hodnotě 40.000,- Kč, ale také krabici s granulemi pro psy či potraviny. Jak se podle vyhodnocených záznamů ukázalo, na místo činu se měl v několika případech dostávat na kole a poté z místa rychle zmizet.

Komisařka zahájila trestní stíhání proti 37letému muži z Ostravy a obvinila ho ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě prokázání viny hrozí recidivistovi až pět let vězení. Obviněný muž uvedl, že odcizené věci měl obratem prodat a získané peníze utratit pro svou potřebu.

Znovu apelujeme na majitele vozidel, že auto není trezor, proto tam nenechávejte žádné cenné věci.

dne 5. května 2022

por. Bc. Eva Michalíková

