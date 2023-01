Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Odkrytá série majetkového charakteru, obviněné spojoval respirátor…

Policisté napříč Ostravou pátrali po neznámých pachatelích, kteří se vloupali zhruba ve třiceti případech do různých objektů. Těmi byly například kadeřnické, masážní či kosmetické i psí salony, restaurace, čajovny či bary, ale také obchody s různým zaměřením či potravinářský sklad. Jejich kroky především vedly do centra Ostravy, Mariánských Hor, ale také Hrabové či Poruby. Způsob provedení byl velice obdobný. Násilný vstup, poškození skleněných vitrín, výloh či dveří a nakonec prohledání vnitřních prostor.

Ukázala se profesionalita mezi jednotlivými útvary. Kriminalisté z centra Ostravy a z Mariánských Hor úzce spolupracovali a měli jen jeden společný cíl. Odhalit pachatele. Díky operativním informacím a poznatkům zjistili, že uvedené skutky mají mít na svědomí dva muži, kteří nezávisle na sobě měli páchat trestnou činnost. Jednu věc však měli společnou, a to zakrytí obličeje respirátorem. K dopadení obou mužů dopomohla také spolupráce s uniformovanými kolegy, kteří nemalou měrou přispěli k zadržení podezřelých osob přímo při činu.

Starší z mužů (53 let) se „specializoval“ především na kadeřnické či kosmetické salony. V několika případech také měl odejít s prázdnou. Při vloupání do čajovny se spustil alarm, což ho mělo zřejmě vyrušit a z místa činu utekl. Jinde se však měl obohatit penězi, ultrazvukovou špachtlí, kadeřnickým zbožím a z potravinářského skladu odnést údajně také sýry, uzeniny či maso. Svým jednáním způsobil škodu přes 230.000,- Kč.

Mladšího z mužů (28 let) naopak lákaly restaurace či bary. Především ve večerních či nočních hodinách měl vniknout do prostor podniků a odnést si vše, co tam našel, například notebook, mobilní telefon, příruční kovovou pokladnu s penězi, nářadí, elektrokoloběžku, alkohol, ale také cigarety či další věci, které se daly zpeněžit.

Jak se v průběhu výslechu ukázalo, oba obvinění měli odcizené věci chtít zpeněžit v zastavárnách nebo je prodali náhodným lidem. Kriminalistům se podařila část odcizených věcí zajistit a vrátit majitelům. Komisař oba muže obvinil ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci. V případě prokázání viny jim hrozí až pětileté vězení. Oba obvinění jsou stíháni vazebně.

Oba obvinění toho můžou mít na svědomí daleko více, proto i nadále kriminalisté prověřují další protiprávní jednání a není vyloučeno, že trestní stíhání bude rozšířeno o další skutky.

dne 23. ledna 2023

por. Bc. Eva Michalíková

