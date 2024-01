Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Muž, který se pokusil vniknout do objektu, byl zadržen na místě činu i s cestovním kufrem, ve kterém měl schované nářadí k vloupání.

Na konci minulého týdne operační pracovnice tísňové linky 158 přijala oznámení od muže, který v noční době slyšel zvuk alarmu a bouchání. Proto pojal podezření, že by se do daného objektu mohl někdo vloupat a celou událost oznámil. Dále sdělil, že na místě vidí muže, který má oblečenou reflexní vestu a veze za sebou černý cestovní kufr na kolečkách.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Mariánské Hory vyjeli okamžitě na místo, kde na ulici 28. října před napadeným objektem „natrefili“ na muže, který odpovídal popisu, měl na sobě reflexní vestu a vedle sebe cestovní kufr. Mimo to už u sebe měl i kamaráda s BMW, který pro něj měl přijet. Muži zákona na místě zjistili, že jsou poškozeny jak dveře do prodejny, tak alarm. Policisté se nestačili divit poté, co otevřeli kufr. V tom se nacházelo nářadí v podobě šroubováku, gumového kladiva, ale také páčidla či dvířka z rozvodové skříňky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu podezřelou, policisté 37letého muže zadrželi. Muži zákona také provedli kontrolu 28letého řidiče. U toho zjistili, že tento má zákaz řízení všech motorových vozidel. Následně přišlo další zjištění. Auto, se kterým přijel, bylo odcizené. I tento muž byl v souvislosti s podezřením, že mohl spáchat trestný čin, zadržen.

Kriminalisté vyslechli 37letého muže k možnému vloupání do objektu. Nakonec se doznal ke dvěma skutkům, které měl spáchat v noci svého zadržení. Ukázalo se, že v prvním případě se pokusil vniknout do prodejny v Moravské Ostravě. Tam měl poškodit výlohu, ale z důvodu spuštěného alarmu měl z místa utéct, aniž by tam vnikl. U druhého skutku byl zadržen přivolanou hlídkou. Jednalo se o stejný scénář. Nejdříve měl poškodit dveře prodejny a po spuštění alarmu utéct a schovat se za budovu. Při samotném útěku měl odcizit také dvířka od rozvodové skříňky, které si dal do cestovního kufru.

U druhého zadrženého muže se ukázalo, že je v hledáčku kolegů z Karvinska, proto putoval přímo do jejich rukou.

Policisté ve zkráceném přípravném řízení 37letému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení. Muž má již v rejstříku trestu téměř dvacet záznamů především majetkového charakteru.

Znovu bychom chtěli veřejnosti poděkovat, že jim není lhostejné, co se venku děje, tak jako tomu bylo v tomto případě. Veškerá svá podezření z možného protiprávního jednání volejte na linku 158. Oznamovateli tímto děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Eva Michalíková

komisař

