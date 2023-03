Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Fantom vloupání do aut byl zadržen bezprostředně po činu

K rychlému dopadení recidivisty dopomohla duchapřítomná žena, která pachatele přímo při činu vyfotila na mobilní telefon.

Operační důstojník na tísňovou linku přijal oznámení o odcizení batohu s doklady z neuzamčené kabiny dodávkového vozidla. Jak oznamovatel uvedl, vykládal zboží z nákladového prostoru a svou pozornost nevěnoval svému okolí. Chvilky nepozornosti využil v tu dobu neznámý pachatel, který se během několika vteřin zmocnil batohu položeného na sedačce uvnitř kabiny. Vše viděla náhodná svědkyně, která neváhala a „zlodějíčka“ vyfotila. Během chvilky už na místo přijela uniformovaná hlídka, které žena ukázala pořízenou fotografii. Díky místní znalosti muži zákona věděli, že se jedná o známou firmu, na kterou mají již kriminalisté spadeno. Na základě předchozího souhlasu státního zástupce ještě ten samý den byl muž zadržen a následující den putoval do vazební věznice.

Kriminalisté 5. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava na základě operativní činnosti, zajištěných a vyhodnocených stop, ale také díky úzké spolupráci s uniformovanými policisty, odkryli sérii vloupání do devatenácti vozidel. Dnes již obviněný 43letý muž měl svou „činnost“ vykonávat především v městských obvodech Ostravy, a to v Moravské Ostravě, v Mariánských Horách, ale také ve dvou případech v Přívoze. Pouze u dvou skutků byl recidivista neúspěšný a z místa činu odešel bez pořízení. Jindy se naopak během jedné noci vloupal i do více vozidel. Modus operandi byl téměř stejný. Ve většině případů měl šroubovákem násilně vypáčit skleněnou výplň oken, které poté rozbil, a následně vnikl do prostor aut. Někdy měl dokonce i stihnout prohledat kufr vozidla. Bral vše, co našel, například pánský oblek, doklady, peníze, platební karty, ale také tiskárnu, lyže nebo sportovní oblečení či boty. Jak sám u výslechu uvedl, věci, které se nedaly zpeněžit, vyhodil do popelnice.

Komisař z Ostravy-Mariánských Hor zahájil trestní stíhání a muže obvinil ze spáchání přečinů krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě prokázání viny mu hrozí až pět let vězení. Jeho rejstřík trestu hovoří o 23 záznamech. Obviněný muž uvedl, že odcizené věci obratem prodával a získané peníze utratil pro svou potřebu. Svým jednáním způsobil škodu přes 250 000 korun.

Znovu apelujeme na majitele vozidel, že auto není trezor, proto tam nenechávejte žádné cenné věci.

por. Bc. Eva Michalíková

dne 27. března 2023

