Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Vrátil se na místo činu, tentokrát byl díky pohotové reakci občana zadržen bez lupu

Opět se ukázala perfektní spolupráce s ostravskými občany. V průběhu ledna letošního roku na tísňovou linku 158 operační důstojník přijal oznámení od muže, který téměř v přímém přenosu popisoval pachatelovo jednání. Maskovaný muž v kukle a s nožem v ruce vniknul do panelového domu v Ostravě-Výškovicích, kde se následně snažil o odpojení kamery, která v domě byla instalována. Okamžitá reakce operačního, který zmobilizoval policejní hlídky ještě během hovoru s oznamovatelem, dopomohla k rychlému zadržení pachatele.

Během třech minut od oznámení se na místo události sjelo několik policejních hlídek. Společně začali postupně propátrávat dům, kdy v mezipatře zadrželi podezřelého muže, u kterého našli kuchyňský nůž i kuklu. Ukázalo se, že už byl v hledáčku kriminalistů, a proto putoval přímo do jejich rukou.

Kriminalisté z Ostravy-Zábřehu už měli na 37letého muže nashromážděné důkazní materiály. Ten se měl od listopadu loňského roku vloupat do různých objektů. Lákaly ho nejen sklepy, sklepní kóje, ale také obchody, které měly zavřeno. K vloupání měl používat nůž nebo šroubovák, poté vniknout do vnitřních prostor a odcizit například elektrokoloběžku, boty, ale také průmyslovou kameru. Ve dvou případech měl za použití kamene rozbít skleněnou vitrínu prodejny smíšeného zboží a poté otvorem vniknout dovnitř a odcizit cigarety či tabákové zboží. Ukázalo se, že se do panelového domu na ulici Výškovické měl vloupat dva dny před svým zadržením a z chodby domu odcizit sportovní boty.

Komisařem 8. oddělení obecné kriminality Ostrava bylo 37letému muži sděleno obvinění ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Obviněný muž se při výslechu ke svým jednáním doznal a s kriminalisty spolupracoval. Ti mu prokázali celkem sedm skutků a způsobenou škodu přes 130.000,- Kč. V případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení.

Tímto bychom chtěli poděkovat muži, který okamžitě reagoval a vše oznámil na tísňovou linku 158. Perfektně komunikoval s operačním důstojníkem, kterému popsal pohyb pachatele, jeho oblečení, ale také sdělil, že má u sebe nůž.

Doporučujeme, aby oznamovatel v takových případech sám nezasahoval, nesnažil se pachatele zadržet, aby tím neohrozil svůj život či zdraví.

dne 26. ledna 2023

por. Bc. Eva Michalíková

