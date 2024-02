Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - Nejdříve měl odcizit vozidlo, poté způsobit dopravní nehodu.

Díky pohotovému svědkovi a jeho spolupráci byl pachatel dopaden jen několik minut po činu.

V minulých dnech hned dvě oznámení bezprostředně po sobě přijali operační důstojníci obsluhující linku 158. V tu chvíli však nikdo netušil, že tyto oznámení budou mít společného pachatele. V první relaci bylo sděleno odcizení vozidla značky Peugeot z ulice Nádražní. Jen několik málo minut další svědek události oznámil dopravní nehodu. V centru Ostravy měl řidič najet na chodník a narazit do dívky, která se tam nacházela. Řidič nezastavil a z místa nehody odjel, aniž by zraněné dívce poskytl první pomoc.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Střed ihned na tyto relace reagovali. Vydali se na místo nehody a po řidiči okamžitě začali pátrat. Zraněnou dívku předali do rukou zdravotníků, naštěstí její zranění nebyla život ohrožující. Netrvalo dlouho a natrefili na odstavené vozidlo značky Peugeot, které bylo už bez řidiče. Jak se ukázalo, jednalo se jak o odcizené vozidlo, tak o vozidlo, se kterým byla sražena 17letá dívka. Muži zákona začali okamžitě s propátráváním okolí. Při této činnosti byli osloveni mužem, který jim uvedl, že viděl dopravní nehodu a řidiče poté pronásledoval. Sdělil jeho popis a také směr, kterým následně z místa utekl. Díky svědkovi a spolupráci s ním policisté během okamžiku zadrželi muže, který odpovídal popisu. Ten sice na místě tvrdil, že auto neřídil a žádnou nehodu nezpůsobil, přesto důkazy hovořily jinak. Muži zákona podezřelému provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem, a to přes 1,2 promile alkoholu.

Do rukou si k dalším úkonům muže převzali kriminalisté 10. oddělení obecné kriminality Ostrava. Jak se ukázalo, dnes již obviněný měl využít momentu, kdy řidič nechal odemčené auto s klíči v zapalování a na chvilku z tohoto odešel. Jak se říká, příležitost dělá zloděje, a v ten moment místem procházel právě obviněný muž. Okamžitě zareagoval, měl nasednout do auta a s tímto odjet i se zapnutými výstražnými světly. Autem měl ujet několik metrů a po chvilce najet do protisměru na chodník, kde došlo ke střetu s chodkyní. I přesto měl v jízdě pokračovat, kdy následně měl narazit částí vozidla do květináče umístěného v železném rámu. Tam nakonec auto opustil a z místa se snažil utéct, čemuž nakonec policisté zabránili.

Komisař 10. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání a obvinil 36letého muže z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Obviněný muž využil svého práva a odmítl vypovídat. V případě odsouzení mu hrozí až 5letý pobyt za mřížemi.

Znovu apelujeme na řidiče vozidel, nikdy toto neopouštějte a nenechávejte ani na okamžik bez dozoru a už vůbec ne s klíčky v zapalování. Stačí chvilka a auto zmizí z vašeho dohledu.

dne 8. února 2024

por. Bc. Eva Michalíková

