Zpravodajství v Ostravě

Policisté z Ostravy pátrali po neznámém pachateli, který od dubna do současnosti opakovaně vnikal na pozemky rodinných domů a následně z přilehlých budov, aut zaparkovaných na zahradě, garáží či přímo z domů odcizil různé věci. Jeho teritorium byly především místní části Slezské Ostravy - Michálkovice, Radvanice, Heřmanice, ale také jednou zamířil do Vřesiny. V některých případech využil otevřených branek nebo mobilního oplocení. Jakmile tam byla překážka v podobě zámku, neodradilo ho to a za použití hrubé sily na pozemek či do domu vniknul. Bral vše, co mělo hodnotu a případně se dalo zpeněžit. Mezi odcizené věci patřily například obrazy, stolní hodiny, elektrické jízdní kolo, desítka hodinek či platební karta, ale také motorová pila, sekera na dřevo či elektrické ruční míchadlo. V jednom případě zřejmě neznámý pachatel netušil, že se při samotném lupu „zapotí“. Při prohledávání domu, do kterého se také vloupal, narazil na pokladničku, ve které si poškození střádali 50ti korunové mince. Vzhledem k tomu, že jich bylo přes 3.500 kusů, jejich váha musela být několikakilová, a tak musely dát zloději řádně zabrat.

Kriminalisté ze Slezské Ostravy postupně střádali důkazy, vyhodnocovali zajištěné stopy a díky operativní činnosti ztotožnili možného pachatele. Vzhledem k tomu, že se jednalo o muže na pohybu, byl vydán předchozí souhlas s jeho zadržením. Uniformovaní policisté v minulých dnech při výkonu služby podezřelého muže zadrželi a předali ho do rukou kriminalistů, kteří už na něj měli nastřádané neprůstřelné důkazy. Celkem mu bylo prokázáno 11 skutků vloupání do různých objektů se způsobenou škodou přes 600.000 korun.

Komisař 2. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání proti 33letému muži. Obvinil ho ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření a padělání platebního prostředku. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval, ke svému jednání se doznal a výslech ukončil slovy lítosti se slibem, že když bude mít peníze, tak je poškozeným vrátí. Vzhledem k tomu, že již byl za předchozí majetkovou trestnou činnost odsouzen, putoval během několika dnů přímo do výkonu trestu.

Tímto bychom chtěli znovu apelovat na majitele rodinných domů, aby své branky zamykali a chránili svůj majetek. I přesto, že máte auto zaparkované na svém pozemku, tak ho řádně zabezpečte, zkontrolujte a nenechávejte v něm žádné cenné věci, ani klíče. Auto není trezor.

dne 25. září 2023

por. Bc. Eva Michalíková

