Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Odkrytá série majetkového charakteru

Kriminalisté z Ostravy-Hrabůvky pátrali po neznámém pachateli, který během několika letních dnů vnikl téměř do deseti vozidel v jejich rajónu. Nejenom auta lákala jeho pozornost. Neunikla před ním ani mateřská škola, která právě procházela rekonstrukcí. Neodolal ani restauraci, ale také se dokázal vyšplhat po 3,5 metrovém hromosvodu, aby se dostal do kavárny. Kriminalisté shromažďovali získané důkazní materiály, které následně vyhodnotili a díky osobní a místní znalosti dokázali rychle ustanovit možného podezřelého. Tím byl 28letý muž, který již má bohatou trestní minulost a v jarních měsících byl propuštěn z výkonu trestu. Muži zákona 28letému muži prokázali celkem 13 skutků, kterých se měl dopustit během měsíce.

Co se týká vloupání do vozidel, tak modus operandi byl téměř vždy stejný. Za použití násilí měl rozbít skleněné výplně a poté vniknout do vnitřních prostor aut. Brát měl vše, co tam lidé nechali, například tenisové rakety, rybářské pruty, boty, sluneční brýle, doklady od vozidel, ale také příklepovou vrtačku. Pouze ve dvou případech byl obviněný muž neúspěšný a do aut se mu nepodařilo vniknout. V prvním případě se chtěl zmocnit dětského kočárku ze zavazadlového prostoru, avšak bez úspěchu. V druhém případě měl kostkou zámkové dlažby rozbít u vozidla skleněnou výplň bočního okna, ale do auta se mu nakonec nepodařilo dostat.

Ve čtyřech případech měl vniknout do vnitřních prostor různých objektů. U třech z nich měl využít okna otevřeného na ventilaci, které bez poškození otevřel. Poté už bral to, co mělo hodnotu. Z kanceláří firmy měl odcizit například 10 ks notebooků a finanční hotovost téměř 2.000 korun. Z restaurace, kterou měl nejdříve prohledat, nakonec odešel „pouze“ s tlačítkovým mobilním telefonem. Do kavárny měl nejdříve „vyšplhat“ přímo po hromosvodu. Nakonec měl opět využít okna otevřeného na ventilaci a během chvilky se dostat dovnitř. Z této si měl odnést jak mobilní telefon, tak pokladnu s penězi. V neposlední řadě měl v ranních hodinách využít práce, která probíhala v mateřské škole a nepozorovaně do této volně vstoupit. Odejít pak měl s dětskou interaktivní tužkou či dětským digitálním mikroskopem.

Komisař 3. oddělení obecné kriminality zahájil trestní stíhání a muže obvinil z přečinů krádeže a poškození cizí věci. Celková škoda byla vyčíslena okolo 200.000 korun. Obviněný se ke svému jednání doznal. Jak sám u výslechu uvedl, odcizené věci měl prodat náhodným lidem a získané peníze si nechat pro svou potřebu. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení.

Policisté proto v takovýchto případech majitelům provozoven doporučují, aby objekty řádně proti vloupání zabezpečili, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi. Jakmile své podniky či obydlí opouštíte, zavírejte i okna na ventilaci. Opravdu stačí jen krátká chvilka a nezvaný host tohoto umí využít.

Také apelujeme na řidiče vozidel, aby v těchto nenechávali žádné cenné věci, auto není trezor!

dne 16. srpna 2023

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem