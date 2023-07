Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - při silniční kontrole zjistili, že měl vykrást karavan a poté odcizit i vozidlo

Noční hlídky, silniční kontroly a mít takzvaný šestý smysl, o tom hovoří noční služba policistů z oddělení hlídkové služby Ostrava. V minulém týdnu v nočních hodinách se dvojice policistů rozhodla zkontrolovat projíždějící vozidlo, které jelo po ulici 28. října v Ostravě-Mariánských Horách směrem na Porubu. Měla to být běžná rutinní kontrola, která se během okamžiku obrátila v pronásledování. Na výzvu k zastavení řidič vozidla Ford S-Max nereagoval, pokračoval dál v jízdě a úplně ignoroval také zvukové znamení. Samotná akce byla ukončena až na parkovišti nákupního centra v Ostravě-Třebovicích, kdy řidič zastavil a s rukama nad hlavou naznačoval, že již bude s policisty spolupracovat. Následnou kontrolou policisté zjistili, že 21letý muž není držitelem řidičského oprávnění a také nebyl schopen předložit doklady k vozidlu. Navíc se ukázalo, že měl řídit auto jak pod vlivem alkoholu, tak i drog. To však nebylo jediné zjištění, které na policisty čekalo. Během silniční kontroly muži zákona slyšeli ve vysílačce relaci, že se pátrá po odcizeném vozidlu značky Ford S-Max. Okamžitě pojali podezření, že právě kontrolovaný řidič by mohl mít s odcizením auta něco společného, proto ho zadrželi.

Ukázalo se, že před samotnou silniční kontrolou měl 21letý muž společně ještě s komplicem během hudebního festivalu násilně vniknout do karavanu, ze kterého měli odcizit dioptrické i sluneční brýle, boty, power banku, batoh, ve kterém byla horolezecká výzbroj, ale také klíče od osobního vozidla značky Ford S-Max. Jak nakonec podezřelý muž uvedl, poté se na místo činu vrátil s tím, že se chtěl v autě jen projet a poté ho někde nechat odstavené. Odcizené věci se policistům podařilo zajistit a vrátit poškozeným.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Mariánských Hor zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny podezřelým hrozí až dva roky za mřížemi.

dne 28. července 2023

por. Bc. Eva Michalíková

