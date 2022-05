Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Důvěřivé ženy naletěly podvodníkům po telefonu…

Kriminalisté z centra Ostravy během krátké doby řeší hned dva případy podvodného jednání, které jsou jako přes kopírák. Obě poškozené ženy svou důvěrou uvěřily telefonátům, poslechly instrukce a postupovaly podle požadavků pomyslného zaměstnance banky… to se jim však stalo osudné.

V prvním případě 34letá žena v polovině dubna přijala hovor od muže, který se představil jako zaměstnanec banky. Tím, že znal osobní údaje i bydliště, rozhodla se mu věřit. Navíc ji poslal jako „důkaz“ zaměstnanecký služební průkaz dané banky. Důvodem hovoru bylo provedení závěrečné finanční transakce, kterou nedokončila. Vzhledem k tomu, že žena se ani o žádnou nepokoušela, myslela si, že se stala obětí podvodu. Muž na druhé straně ji spojil s technickým pracovníkem banky a nakonec byla kontaktována „jakoby policistou“. Samozřejmě všichni tři muži se představili fiktivním jménem a postupně ženu instruovali k různým krokům. Komunikace byla buď přes mobilní aplikaci, nebo telefonicky. Aby nepřišla o finanční hotovost na svém účtu, poslali ji do banky v centru Ostravy, kde vybrala finanční hotovost 650.000,- Kč a následně ji dle instrukcí šla vložit do bankomatu. Po celou dobu byl na telefonu s ženou „technik“, který ji stále říkal, co má dělat a postupně ji posílal na telefon QR kódy k transakcím pro vložení peněz. Žena nakonec opakovaně vložila do bankomatu 216.000,- Kč. V intervalech 9x po 24.000,- Kč, kdy ji nakonec volal manžel, ať nic nevkládá, že by to mohl týt podvod. Celou událost šla oznámit na policii. Vložené peníze se prozatím nepodařilo ženě zpět vrátit.

Druhý případ je velmi podobný, jen má pro 25letou poškozenou lepší konec. Začátek byl úplně stejný. Představení se, že se jedná o pracovníka banky a že došlo k zamítnutí transakce. Slova podvodníka však zněla, aby nedošlo ke zneužití účtu, musíte si zřídit půjčku v co nejvyšší hodnotě, která následně bude anulována. Vzhledem k tomu, že byla poškozená opět kontaktována „jakoby policistou“ i technickým pracovníkem, důvěřovala a udělala to, co se po ní žádalo. Opět komunikace probíhala přes mobilní aplikaci či telefonicky. Instrukce byly jasné, vzít co nejvyšší úvěr, proto zažádala o 800.000,- Kč, který byl ženě schválen. Po celou domu měla na telefonu podvodníka, který vyřizování slyšel. Poté hovor ukončila a z banky vyšla. Následně ji opět „technický pracovník“ volal, řekl ji, aby vybrala nejvyšší možnou částku a šla ji vložit do bankomatu. To už se mladé ženě nezdálo, proto s tímto nesouhlasila. Na to ji znovu zavolal „jakoby policista“, který ženu přesvědčoval, že má poslechnout instrukce od muže z banky. Naštěstí byla obezřetná, žádné peníze nevybrala a vše šla oznámit na policejní oddělení.

Kriminalisté v dané věci zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. V případě dopadení pachateli, pachatelům hrozí až pět let odnětí svobody.

Znovu připomínáme lidem, buďte více obezřetní. Policista nikdy po telefonu neřeší případy, nenavádí a neříká, že máte poslouchat instrukcí bankovních úředníků!! Chraňte své peníze a nevkládejte je do bankomatů na cizí účty!!

dne 31. května 2022

por. Bc. Eva Michalíková

