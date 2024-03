Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - FAKE lákavé články slavných osobností stále připravují lidi o peníze.

OPĚT A ZNOVU VARUJEME!!!

Dalším podvodným jednáním se zabývají kriminalisté z Ostravy. Tentokrát muže středního věku zlákala fake reklama známého herce Jakuba Prachaře v pořadu show Jana Krause, kdy pomocí umělé inteligence probírali finanční investice. Nutno podotknout, že takové upoutávky na sociálních sítích se objevují velmi často. Pachatelé využívají profily jak zpěváků, známých osobností, tak politiků, například Petra Fialy nebo zpěváka Leoše Mareše. Doprovázený text s reklamou je velmi podobný - rychlé vydělání peněz, investice či jak ušetřit. Cíl je vždy stejný – nalákat lidi a připravit je o peníze. Právě falešná reklama s Jakubem Prachařem připravila muže o více jak 2.000.000 korun.

Jak sám poškozený uvedl, pod fake článkem byl uvedený link pro registraci do obchodní platformy. Na základě toho se zaregistroval, uvedl telefonní číslo, e-mail a následně byl do 30 minut telefonicky kontaktován. První otázka od „podvodníka“ zněla, zda už muž někdy investoval peníze a následně mu tuto možnost nabídl. Poškozený souhlasil a domluvili se na počáteční investici 250 Eur. Ještě před samotnou platbou byly muži samozřejmě prostřednictvím e-mailu zaslány přihlašovací údaje k obchodní platformě, login a hesla. Následně muž po obdržení platebních údajů poslal peníze dle požadavku. Po celou dobu probíhala komunikace buď telefonicky, přes WhatsApp nebo e-mailem. Následující den byl kontaktován tzv. makléřem, který mu popsal, jak bude spolupráce vypadat.

Je nutno upozornit na to, že takové podvodné jednání je opravdu sofistikovaně připravené a tváří se jako skutečné. Muž na telefonu poškozenému sdělil, že se investuje zhruba třetina objemu celkové částky, která je na obchodním účtu v té platformě, a to měnové páry, komunity, kryptoměny apod. Ukázal mu dokonce i obchodní terminál. Poškozený se nakonec přihlásil do obchodní platformy pomocí loginu a hesla. Zvláštní bylo to, že i přesto, že mu do tohoto nedal přístup, tak mu muž na telefonu popisoval vše, co vidí na obrazovce. Tedy své investované eura, které byly již převedeny na USDT (kryptoměny). Komunikace mezi muži probíhala několik dnů. Neznámý pachatel postupně vysvětloval, jak se dá z obchodní platformy stahovat výdělek. Jak sám poškozený uvedl, viděl nějaký zisk, kdy i sám následně uzavíral obchody s vidinou zúročení peněz. Samozřejmě pokračovalo několik jednání, několik investic a možné obchody gradovaly. Následně přišla nabídka, že budou probíhat prodeje nakoupených kontraktů ropy. V té době cena ropy rychle rostla a vidina výdělku byla vysoká. Proto poškozený dostal nabídku, že na tomto obchodě může také participovat s tím, že výdělek za tři dny by měl být kolem 9.000 USDT.

Postupně tam poškozený posílal statisíce, kdy byly na jeho obchodním účtu připisovány bonusy. Tak to vše fungovalo několik dnů, poškozený posílal peníze a současně viděl jejich zhodnocení. Zhruba po měsíci a půl komunikace a investování se muži domluvili, že si vybere z obchodního účtu částku 46.000 USDT, kdy si je nechá poslat na svůj účet a smění je na eura. Nestalo se tak. V momentě, kdy chtěl učinit tento krok, webové stránky nefungovaly. Tím však „hra“ nekončí. Muž na telefonu se snažil investora přesvědčit, že jejich stránky byly napadeny nějakými hackery. Jejich IT oddělení vytvořilo nové stránky a odkaz na ně mu odeslal. Resetoval své heslo a následně chtěl provést plánovaný výběr. Výběr z účtu byl sice proveden, ale na požadovaný účet žádné peníze nedošly. Po celou dobu komunikace jistý muž na telefonu poškozeného ujišťoval, že i ostatní kolegové mají problémy a že vše bude v pořádku. Opakovaně tedy posílal peníze na požadované účty, opětovně byl kontaktován různými společnostmi, které vymáhají podvody v kryptoměnách, kdy byl stále upozorňován, že se stal obětí podvodu a že mu pomůžou. Proto přeposílal peníze na další požadované účty, kdy konečná částka se vyšplhala na 2.250.000 Kč.

V dané věci byly komisařem 2. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu. Poškozený muž u výslechu dodal, že hovořil a dopisoval si s několika osobami. Někteří hovořili plynule česky, jiní měli východní přízvuk. Při psané komunikaci dělali pravopisné chyby – zřejmě překladač.

Policie opět v těchto případech varuje veřejnost před takovým podvodným jednáním a doporučuje maximální obezřetnost, jelikož ke každé takové investici je potřeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny. Stejně tak je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti, a rovněž je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači. Tyto případy jsou dnes opravdu sofistikované.

dne 26. března 2024

por. Bc. Eva Michalíková

