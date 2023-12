Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Pátrací akce se šťastným koncem

Včerejšího dne 30. listopadu 2023 po 19. hodině jsme přijali oznámení od ženy, která pohřešovala svého syna. Byť se jednalo o zhruba čtyřicetiletého muže, tak její obava byla opodstatněná. Jak matka uvedla, syn trpí duševní poruchou a je zbaven svéprávnosti. Jeho onemocnění je natolik vážné, že by se mohl lehce ztratit, kdy jeho vnímání je na úrovni dítěte. Nakonec ještě uvedla, že není nebezpečný ke svému okolí, ba naopak je klidný.

Jakmile měli policisté ucelené informace, bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Do hledání muže se zapojilo několik policejních hlídek Městského ředitelství policie Ostrava. Vzhledem k tomu, že mělo dojít ke ztrátě muže v prostorách Ostravské univerzity na Černé louce, prvotně začali policisté s pátráním v těchto místech. To však skončilo s negativním výsledkem. Dále bylo prováděno také pěší pátrání v okolí řeky a Slezskoostravského hradu, a to až k obci Ludgeřovice, také s negativním výsledkem. V neposlední řadě byly kontrolovány dopravní prostředky, jelikož zazněla informace od matky, že se má rád projíždět právě v prostředcích MHD. Veškerá snaha o jeho nalezení byla opět neúspěšná.

Zlom přišel až kolem 3. hodiny ranní, kdy policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava projížděli poblíž ulice, kde pohřešovaný bydlí. Spatřili osobu, která odpovídala popisu právě pohřešovaného muže. Ihned zastavili a vydali se k němu. Hned na první pohled muži zákona viděli, že byl značně promrzlý a stěžoval si na bolest zad. Také policistům uvedl, že měl jít pěšky směrem na Frýdek-Místek a zpět. Následně muže předali do rukou zdravotníků, kteří si ho v nezraněném stavu převzali a následně vyrozuměli matku syna, které jistě vykouzlili úsměv na tváři. V současné době je již s rodinou doma.

dne 1. prosince 2023

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem