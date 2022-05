Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Poslední čin se mu stal osudným

Policisté pátrali po neznámém pachateli, který měl na svědomí jak vloupání do sklepních kójí, tak do rodinných domů. Poslední březnový den se měl vloupat do domu na ulici Husova. Nejdříve se snažil dostat do sklepních kójí, což se mu nepodařilo. S prázdnou však neodešel. Nakonec prošel patra domu a z chodby si odnesl několik párů bot, jak sportovních, tak kozaček. Celé jednání bylo zaznamenáno na kamerách, což kriminalistům pomohlo ve ztotožnění a z neznámého pachatele byl již 33letý podezřelý. Postupně obdobné činy se stejným rukopisem přibývaly. Jak v centru Ostravy, Mariánských Horách, ale také v městské části Nová Bělá. Poškození oznámili odcizení jízdních kol, bezpečnostních kamer, ale také skládací nůž či kombinované kleště.

Poslední čin se mu však stal osudným. V sobotu 21. května 2022 v ranních hodinách měl opakovaně páchat trestnou činnost. V Nové Bělé na ulici Krmelínská měl vniknout na pozemek rodinného domu, kde chtěl ze zahradní chatky něco odcizit. Všímavý kolemjdoucí muž ho však vyrušil a ihned podezřelé jednání oznámil na tísňovou linku 158. Pachatel se ihned dal na útěk, přeskočil plot a z místa chtěl prchnout. Tomu zabránila pohotová hlídka strážníků městské policie Ostrava, která se v tu chvíli nacházela poblíž místa a prováděla hlídkovou činnost. Svědek celé události strážníkům sdělil podstatné informace a ti začali okolí místa s prohledáváním. I přesto, že se hledaný muž před strážníky schovával, netrvalo dlouho a na rukou měl pouta.

Zadrženého muže si převzali kriminalisté, u kterých už byl v policejním hledáčku. Komisař 1. oddělení obecné kriminality Ostrava proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil muže ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. S kriminalisty spolupracoval a doznal se k sedmi skutkům. V rejstříku trestu má muž již 10 záznamů především majetkového charakteru. Svým jednáním způsobil škodu téměř za 70.000,- Kč. V případě prokázání viny hrozí obviněnému až 3 roky vězení.

dne 26. května 2022

por. Bc. Eva Michalíková

