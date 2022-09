Zpravodajství v Ostravě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté napříč celým Moravskoslezským krajem pátrali po neznámém pachateli, který se vloupal do různých objektů. Nejčastější jeho cesta byla do Ostravy, ale opakovaně se vracel do Krnova, Rychvaldu na Frýdeckomístecko, ale také do Hlučína. Ve většině případů mu nebyl cizí násilný vstup do budov, kterými byly například restaurace, prodejny, ale také prodejní stánky. Modus operandi si byl velmi podobný. Do objektů se dostával přes okna či dveře a to za použití například šperháku, šroubováku, ale také krumpáče. Těmito vypáčil okno a poté vnikl do vnitřních prostor. Bral vše, co mu pod ruce přišlo. V několika případech pachatel odcizil finanční hotovost, alkohol, mobilní telefony, ale také trezor či příruční pokladnu. V posledním případě vloupání před samotným zadržením dokonce na místě činu zřejmě zapomněl svou pomůcku, páčidlo.

Kriminalisté napříč krajem byli v úzkém kontaktu a předávali si poznatky k možnému pachateli. Na základě operativního šetření, vyhodnocení kamer a díky dobré osobní známosti dokázali ztotožnit muže, který měl samotnou sérii vloupání na svědomí. První skutek byl zaznamenán na začátku července letošního roku. Jen několik hodin po spáchání posledního činu dne 25. srpna 2022 byl kriminalisty z Ostravy zadržen.

Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava proti 36letému muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání přečinů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Obviněnému bylo prokázáno 29 skutků se způsobenou škodou přes 700.000,- Kč. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Rejstřík trestu u obviněného hovoří 15 záznamů, především majetkového charakteru. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval a k činům se doznal. V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení.

dne 7. září 2022

Bc. por. Eva Michalíková

