Zpravodajství v Ostravě

Opět stejný scénář jako v podobných případech. Tentokrát důvěřivý 63letý muž z Novojičínska naletěl ženskému hlasu, údajné bankovní úřednici.

Vše se odehrálo v minulém týdnu, kdy seniorovi volala žena. Ta ho obeznámila s informací, že na jeho jméno někdo z Liberce požádal o úvěr na částku 250.000 korun. Tuto informaci umocnila dále tím, že mu sdělila jeho iniciály, číslo občanského průkazu a také telefonní číslo. Muž proto ženě důvěřoval a vůbec nepojal jakékoliv podezření. Následně mu sdělila, že nyní musí své finanční prostředky vybrat a převést na rezervní účet, jinak budou vedeny jako peníze pocházející z trestné činnosti. Následně mu předala údajného kolegu, který se představil jako ochranná služba banky. Ten mu potvrdil, že takových případů mají v poslední době více. Jak tedy dvojice podvodníků řekla, tak senior učinil. Ze Studénky jel do Ostravy-Poruby, kde v bance na pokladně ze svých účtů vybral 280.000 korun. I přesto, že byl ve své mateřské bance, zřejmě ho nenapadlo se pracovnic zeptat, zda byl jeho účet napaden a zda někdo nepožádal na jeho jméno o půjčku. Asi důvěřoval ženě na telefonu, s kterou byl stále ve spojení. Ta mu řekla, že v průběhu jejich hovoru monitoruje, zda tyto podvody nedělá někdo z pracovníků banky, tak aby si celou věc nechal pro sebe. Následně i s finanční hotovostí pokračoval do nákupního střediska v centru Ostravy, kde je umístěn bitcoinmat. Jakmile byl na místě, žena se s ním opět spojila. Následně mu byly posílány QR kódy, které dle instrukcí měl přiložit k bitcoinmatu. Perfektní postřeh ochranky z nákupního centra v tu chvíli zabránil vložení peněz. Hned byl informován, že se mohl stát obětí podvodného jednání. Žena na telefonu vše slyšela, a přesto se touhy po penězích nevzdala. Znovu seniorovi řekla, že ty peníze jsou označeny jako pocházející z trestné činnosti a proto je musí vložit na rezervní účet. Muže tedy poslala do dalšího bitcoinmatu, který se nachází na jiném místě v Ostravě. Opět stejný scénář. Muži začaly chodit QR kódy, ale tyto mu nefungovaly. Tentokrát mu žena předala svého podvodného parťáka, který seniorovi řekl, aby vkladomat vytáhl z elektřiny a chvilku počkal, až se restartuje. Opravdu se tak stalo a muž začal pomocí QR kódů provádět platby, kdy po tuto krátkou dobu nebyl v telefonickém spojení s podvodníky. V té době ho v obchodním domě sledovala žena, které se nelíbilo seniorovo chování (vkládání peněz do bitcoinmatu), proto se rozhodla zavolat na tísňovou linku 158. Mezitím už senior provedl 8 vkladů v celkové hodnotě 186.000 korun. Muž na telefonu ještě stačil poškozeného upozornit na fakt, že kdyby přišli policisté, tak že jim nemá věřit, protože oni neví, co se stalo. Od samotného oznámení jen do několika minut byli na místě policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava a ihned začali situaci řešit. Své úkoly si muži zákona rozdělili. Jeden zavolal na telefonní číslo, které je uvedené na bitcoinmatu. Popsal vzniklou situaci a díky této pohotové reakci se podařilo šest z osmi plateb zastavit. Další policisté se věnovali poškozenému muži, který jim stále nedůvěřoval. Jednoduše nevěřil, že by se právě on stal obětí podvodného jednání.

Kriminalisté 4. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.

Co z toho plyne a co bychom chtěli znovu připomenout:

Kybernetická kriminalita již dávno necílí jen na seniory a osamělé lidi, ale pachatelé se zaměřují na širokou veřejnost bez ohledu na věk či vzdělání. Počet útoků na klienty bank se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně a škody jdou do stovek milionů.

Pachatelé se při těchto útocích snaží překonávat zejména lidský faktor a pod nejrůznějšími legendami využívají nátlaku, strachu a časové tísně pro záchranu peněz nebo pro realizaci finanční transakce. Mezi nejčastější podvodné legendy patří:

Podvodné navolávání: pachatelé se vydávají například za bankéře, policisty, pracovníky technické podpory a snaží se z lidí pod vlivem strachu vylákat peníze, nebo vzdálený přístup do zařízení oběti, který následně zneužije.

Nabídka výhodných investic: přesvědčivá lákavá reklama a manipulativní jednání. Cílem pachatele je vylákat z oběti co možná nejvíce finančních prostředků a využívá k tomu přirozenou ziskuchtivost každého z nás.

Základní rady, jak nenaletět:

Nikdy neumožňuj vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, koho neznáš a zcela mu nedůvěřuješ.

Pamatuj si, že pachatelé dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo, či e-mailovou adresu.

Jedním ze základních pravidel je nikdy nikomu nesdělovat hesla k internetovému bankovnictví.

Na podezřelé SMS zprávy nikdy nereagujte. Vaše banka by po vás přístupové údaje či hesla skrze SMS zprávu nikdy nepožadovala.

Naletěli jste podvodníkovi, klikli jste na falešný e-mail nebo jste někomu sdělili své údaje? Ihned zavolejte kontaktnímu centru své banky a požádejte o zablokování on-line bankovnictví a o změnu přihlašovacích údajů. Vše ihned ohlaste na policii.

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje pro Vás připlavili nové edukační video zaměřené na podvody v a trestné činy spojených se zneužitím důvěry osob, které měly zájem investovat do kryptoměn. Jedná se o video z preventivního projektu s názvem „PORADCE policejní rádce pro bezpečný život“.

https://www.youtube.com/watch?v=KrfSfIVycYo&list=PL7q4z0ZRpaLBLvhCrDvKKnEO-TAtCVoHx&index=17&ab_channel=Policie%C4%8CR

dne 27. září 2023

por. Bc. Eva Michalíková

