Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Auta, církevní objekt, ale i mateřská škola byla na seznamu vloupání obviněného muže

Policisté napříč Ostravou pátrali po neznámém pachateli, který se vloupal do vozidel a různých objektů. Jeho teritoriem byly části Ostravy – Mariánské Hory, Zábřeh, Hulváky, ale také Moravská Ostrava. Způsob provedení při vloupání do vozidel byl identický. Vždy byla rozbitá skleněná výplň a následně pachatel z vozidla odcizil vše, co tam našel, například notebooky, mobilní telefony, peněženky s doklady, penězi a platebními kartami, ale také antiradar. Při samotném prověřování se ukázalo, že s odcizenými platebními kartami byly provedeny bezkontaktní platby. Auta však nebyla jediná, která pachatele lákala. Ve dvou případech vnikl také do církevní budovy. Nejdříve vypáčil vstupní dveře objektu a po vstupu do vnitřních prostor z modlitebny odcizil mikrofony. Zřejmě měl zájem ještě o akustickou kytaru, ale byl vyrušen zaměstnancem a z místa utekl. Nevzdal se své touhy po kytaře a následující den se do budovy vrátil, tentokrát však s větším úspěchem. Odešel jak s akustickou kytarou, tak s elektronickými varhany. Dalšími napadenými objekty byla mateřská škola či sídlo společnosti. V obou případech však vloupání bylo neúspěšně, kdy byl vyrušen zaměstnancem, a proto z místa utekl s prázdnou. Větší štěstí měl při vloupání do rodinného domu. Vypáčil uzavřené okno, kterým následně vnikl do domu a odcizil peníze, mobilní telefon, ale také MacBook. V neposlední řadě vstoupil do pokoje na ubytovně, který prohledal, ale nic neodcizil.

Kriminalisté shromáždili důkazy, zajištěné stopy a vyhodnotili kamerové záznamy, které mnohdy zachytily pachatelovo jednání. Na základě osobní znalosti ztotožnili možného podezřelého. Tím byl 36letý muž z Ostravy, který má 17 záznamů v rejstříku trestu. Ukázalo se, že byl v minulém roce v letních měsících propuštěn z výkonu trestu, kde byl za předchozí majetkovou trestnou činnost.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil proti muži trestní stíhání pro přečiny krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Celkovou škodu svým jednáním způsobil okolo 300.000 korun. Komisařem byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení. Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Jak sám u výslechu uvedl, odcizené věci měl prodat a za získané peníze koupit jídlo či cigarety. Odcizené věci, které nebyly ke zpeněžení, měly skončit v popelnici. Mužům zákona se podařilo několik odcizených věcí zajistit, a tudíž putovaly zpět do rukou poškozeným, například mobilní telefony, akustická kytara, varhany, ale také mikrofony.

Policisté proto v takovýchto případech majitelům provozoven doporučují, aby objekty řádně proti vloupání zabezpečili, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi. Svá vozidla řádně zabezpečte, zkontrolujte a nenechávejte v nich žádné cenné věci, ani klíče. Auto není trezor.

dne 21. března 2023

por. Bc. Eva Michalíková

