Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Než udělal přípojku na internet, zákazník měl vzít klíčky od vozu a jet se projet jeho služebním autem.

Opět se ukázala výborná a rychlá spolupráce mezi policisty a oznamovatelem.

Měl to být pracovní den jako každý jiný. Jako servisní technik u jedné internetové společnosti se dostavil do bytu na Karvinsku, kde si ho objednali kvůli připojení internetu. Na místo se samozřejmě dopravil služebním vozidlem. To ale netušil, že po ukončení své práce nebude mít čím odjet.

Jakmile skončil svou činnost, zjistil, že v bundě nemá klíče od auta, a také že vozidlo se na parkovišti nenachází. Okamžitě vše oznámil na tísňovou linku 158 a spojil se se svým zaměstnavatelem. V tuto chvílí nastává okamžitá a rychlá spolupráce mezi oznamovatelem, jeho nadřízeným a policisty. Díky zabudovanému modulu GPS jsme mohli sledovat pohyb vozidla. Operační důstojník okamžitě zmobilizoval hlídky, které se pohybovaly na únikové trase. Do pronásledování odcizeného auta se zapojili jak policisté z Karvinska, tak z Ostravska. Netrvalo dlouho a policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava spatřili v Heřmanicích vozidlo, po kterém pátrali. Okamžitě řidiče za užití zvukového a světelného zařízení vyzvali k zastavení, což uposlechl. V autě se mimo řidiče nacházel i jeho spolujezdec. Řidič se hájil slovy, že se chtěl jen „povozit.“ Při cestě měl přibrat svého příbuzného s tím, že se projedou. Údajně měl v plánu auto vrátit do doby, než servisní technik dokončí svou činnost. Samotnou kontrolou pak policisté zjistili, že 36letý muž není vlastníkem řidičského oprávnění. Test na alkohol byl sice negativní, ale na přítomnost omamných a psychotropních látek už byl pozitivní. Ukázalo se, že při jízdě měl poškodit disk kola a také část karosérie.

Policista z obvodního oddělení Slezská Ostrava sdělil muži ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Také se dopustil několika přestupkových jednání, což bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

22. března 2024

por. Bc. Eva Michalíková

