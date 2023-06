Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpravodajství v Ostravě

MŘ Ostrava - Tragický konec má koupání 12leté dívky

Včerejšího dne 20. června 2023 jsme přijali spolupráci od záchranářů, že mělo dojít k tonutí mladé dívky, která měla být zhruba 10 až 15 minut pod hladinou vody. K této události došlo v Ostravě-Hrabůvce u odvalu Jeremenko. Na základě upřesněných informací a provedených výslechů kriminalisté zjistili, že 12letá dívka měla být u vody se skupinkou nezletilých dětí. Dívka měla jít společně s kamarádkou do vody, kdy se po nějaké době obě začaly topit. Náhodní kolemjdoucí chlapci okamžitě začali reagovat. Jeden zavolal na tísňovou linku a druhý skočil za dívkami do vody. Jednu z nich se mu podařilo zachránit a vytáhnout na břeh vody. Druhou dívku následně z vody vytáhli hasiči, kteří ji předali do rukou záchranářů.

Bohužel dívka v noční době svým zraněním podlehla. Kriminalisté se okolnostmi této tragické události zabývají.

Chtěli bychom v těchto letních dnech připomenout, že neznalost vodní plochy se může stát osudnou jak pro děti, tak pro dospělé. Nepřeceňujte své síly a zbytečně neriskujte.

dne 21. června 2023

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem