Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chlapec jel bez helmy a bez osvětlení

ZNOJEMSKO: Chodci i cyklisté pamatujte na svoji viditelnost!

Tento týden jsme v osm hodin večer přistihli mladíka na jízdním kole bez osvětlení. Jednalo se o patnáctiletého chlapce, který jel po chodníku a neměl na hlavě ani přilbu. V souvislosti s tímto případem proto připomínáme několik důležitých informací. "Vidět a být viděn" je základní pravidlo bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu! Děti (osoby mladší osmnácti let) přitom musí mítpři jízdě na kole řádně připevněnou cyklistickou přilbu na hlavě. Dále zdůrazňujeme, že k povinné výbavě jízdního kola patří mimo jiné přední bílá a zadní červená odrazka a za snížené viditelnosti pak přední bílé a zadní červené světlo. Na samotných kolech a na pedálech musí být odrazky oranžové. Z této povinné výbavy měl chlapec pouze odrazky na pedálech. Na místě jsme mu uložili pokutu (200,- korun) a zbytek cesty domů do nedaleké ulice musel kolo vést. Aby byl lépe vidět, dostal od nás preventivně několik reflexních pásků na kolo i na sebe.

Chodci i cyklisté nesmí zapomínat na to, že patří k těm nejvíce zranitelným účastníkům silničního provozu. Dbejte na svoji viditelnost nejen mimo zastavěná území bez veřejného osvětlení (tam je to ze zákona povinné), ale i ve městech a obcích. Reflexní materiály odráží světlo až na 200 metrů daleko (viz obrázek níže). Kvůli zvýšení vaší bezpečnosti je proto vhodné nosit různé reflexní prvky za snížené viditelnosti i v místech s veřejným osvětlením.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 14. října 2022

