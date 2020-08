Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Útočník skončil ve vazbě

ZNOJEMSKO: Agresívního muže jsme ve spolupráci s veřejností dopadli.

S neuvěřitelnou agresivitou se přímo na ulici a za bílého dne setkal devětadvacetiletý muž z našeho regionu. Minulý týden v pondělí jej bezdůvodně fyzicky napadl neznámý muž, jenž šel po druhé straně ulice. Přiběhl k němu, pěstí ho udeřil několikrát do hlavy a po pádu na zem do něho ještě kopal. Způsobil mu tím takové zranění, které si vyžádalo hospitalizaci na jednotce intenzívní péče. Díky skvělé spolupráci s veřejností se nám podařilo získat dostatek informací a po dvou dnech útočníka vypátrat. Jedná se o třicetiletého muže ze Znojemska, jenž figuruje i v další obdobné kauze z února letošního roku. K poslednímu násilnému incidentu došlo ve Znojmě na ulici Palliardiho v odpoledních hodinách. Vzhledem k brutalitě útoku a s přihlédnutím k jeho minulosti rozhodl soudce o vzetí do vazby. Trestnímu stíhání bude tedy čelit za mřížemi. Podle trestního zákoníku mu hrozí odnětí svobody na tři léta až deset let.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 19. srpna 2020

