Řídil bez potřebného oprávnění

ZNOJEMSKO: Narazil do stromu, v krvi měl alkohol a test na drogy odmítl.

K havárii osobního vozu jsme vyjížděli včera po osmnácté hodině k obci Božice. Sedmadvacetiletý muž ze Znojemska tam se Škodou Octavia zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy při projíždění zatáčky, dostal smyk, vyjel ze silnice a narazil do stromu. Auto se navíc přetočilo přes střechu, ale on sám naštěstí vyvázl bez zranění. Vozidlo se stalo nepojízdným a celková hmotná škoda je asi čtyřicet tisíc korun. Najevo však vyšlo, že před jízdou pil alkohol. Nadýchal 0,57 promile této návykové látky. Test na užití drog i lékařské vyšetření odmítl a řidičský průkaz vůbec nepředložil. Zjistili jsme, že muž měl do února 2013 platnou blokaci řidičského oprávnění a od té doby si nezažádal o vrácení řidičského průkazu. Jeho protiprávním jednáním se dále zabýváme.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 24. září 2019

