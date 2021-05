Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Motorkář na místě zemřel

ZNOJEMSKO: Devětapadesátiletý muž nezvládl předjížděcí manévr a narazil do stromu.

V neděli odpoledne při příjezdu do Hrádku na Znojemsku nezvládl devětapadesátiletý motorkář před příjezdem na kruhový objezd předjížděcí manévr a vjel do příkopu. Tam narazil do stromu. Řidič způsobeným zraněním i přes snahu záchranářů podlehl. Dopravní policisté příčiny a okolnosti nehody dále vyšetřují. Nehoda na nefrekventované komunikaci nezpůsobila žádné dopravní komplikace.

por. Bohumil Malášek, 16. května 2021

vytisknout e-mailem