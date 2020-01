Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Lidský hyenismus nezná mezí

ZNOJEMSKO: Zloděj využil důvěřivosti a nemohoucnosti manželského páru důchodců.

Cizí muž oslovil na ulici pětaosmdesátiletého pána, který venčil před jedním bytovým domem ve Znojmě svého psa. Prý mu jeho dcera dluží za přezutí pneumatik deset tisíc korun a on mu má tuto částku zaplatit. Společně vešli do domu, ale host měl čekat na chodbě před otevřenými dveřmi bytu. Starý pán vytáhl obálku s bankovkami a nechal ji ležet v ložnici na nočním stolku. Ještě před samotným předáním peněz odešel do vedlejší místnosti zatelefonovat dceři. Drzý zloděj však na nic nečekal a bez souhlasu majitelů vstoupil do bytu. Obálku, ve které bylo celkem třicet tisíc korun, sebral a ihned utekl. Nezalekl se ani toho, že na posteli ležela nemocná paní, jenž vše viděla, ale neměla sílu mu v tom zabránit. Případu se nyní velmi intenzívně věnujeme. Zároveň opět připomínáme, jak je důležitá obezřetnost a předvídavost. Pán sice správně před předáním údajného dluhu nejprve zatelefonoval dceři, ale měl ještě zavřít dveře do bytu. Zatím neznámý pachatel tak využil důvěřivosti pána a nemohoucnosti jeho ženy, a snadno se zmocnil jejich peněz. Případem, jenž se stal včera dopoledne, se zabýváme pro podezření z krádeže a porušování domovní svobody. Podle trestního zákoníku pachateli hrozí až dva roky odnětí svobody.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 10. ledna 2020

