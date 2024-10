Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dopravní policisté hledají svědky nehody

ZNOJEMSKO: Kdo viděl střet cyklisty s autem u hřbitova ve Znojmě?

Znojemští dopravní policisté žádají o spolupráci svědky, kteří mohli vidět střet mladého muže na jízdním kole s osobním autem. Mělo k tomu dojít druhou říjnovou středu o půl třetí odpoledne na křižovatce u hřbitova ve Znojmě. Cyklista měl vyjíždět z ulice Průmyslová směrem do ulice Rooseveltova a proti němu mělo z ulice Vítězslava Nováka jet osobní auto směrem do ulice Suchohrdelské. Údajně se řádně nevyhnuli vlevo a cyklista po střetu upadl. Vzhledem k tomu, že se podle prvotních dojmů nic nestalo, nikdo z nich nic neoznamoval, nepředali si vzájemně žádné údaje o sobě a oba odjeli. Tuto kolizi později na policii oznámil cyklista a nyní zjišťujeme veškeré možné informace, které nám pomohou vše objasnit. Žádáme tedy účastníky silničního provozu, kteří nám k této události mohou poskytnout jakékoli informace vedoucí k řádnému objasnění nehodového děje. Volat můžete na linku 158 nebo na linku znojemských dopravních policistů 974 641 256 (pevná linka) nebo se můžete dostavit osobně přímo do jejich kanceláře na Pražské ulici ve Znojmě. Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 29. října 2024

