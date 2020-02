Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Chodci, dbejte na svoji bezpečnost

ZNOJEMSKO: Chodci patří k těm nejvíce zranitelným účastníkům silničního provozu.

Od začátku letošního roku došlo na silnicích Jihomoravského kraje k šesti dopravním nehodám, při kterých zemřeli chodci. Ani jedna z nich se nestala na Znojemsku. V našem regionu evidujeme letos jeden střet auta s chodcem a ten si naštěstí vyžádal pouze lehčí zranění. Ve statistikách za poslední tři roky evidujeme v okrese Znojmo každoročně zhruba čtyři desítky střetů vozidel s chodci a z nich asi čtvrtinu zavinili chodci sami. Většina kolizí se odehrála na přechodech pro chodce. Loni na Znojemsku nezemřel v souvislosti s dopravní nehodou žádný chodec, v roce 2018 jeden a v roce 2017 dva.

Chodci nesmí zapomínat na to, že patří k těm nejvíce zranitelným účastníkům silničního provozu. Z toho důvodu jim připomínáme následující zásady a pravidla.

"Vidět a být viděn" je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích! Kvůli zvýšení bezpečnosti je vhodné nosit různé reflexní prvky za snížené viditelnosti i v místech s veřejným osvětlením. Dbejte na svoji viditelnost i ve městech a obcích. Reflexní materiály odráží světlo až na 200 metrů daleko (viz obrázek níže).

Věnujte dostatečnou pozornost dění v silničním provozu. Vždy se před vstupem do vozovky důkladně rozhlédněte. Mobilní telefon v ruce a sluchátka na uších vaši pozornost rozptylují. Snadno pak přehlédnete nebo vůbec nevnímáte přijíždějící vozidlo. Nezapomínejte na oční kontakt s řidičem. Přecházejte silnici teprve tehdy, až o vás řidič opravdu ví, a přednost vám skutečně dává.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 21. února 2020

