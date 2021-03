Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Ukradené slepice

SVITAVSKO – I v době covidové policisté přijímají oznámení, které u někoho vzbudí úsměv na rtech.

Pro někoho je to věc, která nestojí za řeč, pro jiného to je věc, kterou oznámí na linku 158. Naši kolegové ze Svitav se od včera zabývají krádeží dvou kropenatých slepic, ke které došlo v obci Opatovec. Jedna slépka měla být odcizena včera, jedna asi před týdnem z výběhu u kurníku, který je na oplocené zahradě. Majiteli vznikla škoda a policisté nyní hledají pachatele. Pokud jste si v okolí Opatovce všimli něčeho, co by nám pomohlo případ objasnit, ozvěte se svitavským kolegům na telefonní číslo 974 578 651.

24. března 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje



