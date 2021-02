Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Střet vlaku a vozidla

BOROVÁ U POLIČKY - Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn.

Krátce před 13 hodinou došlo na železničním přejezdu u obce Borová u Poličky (směr Proseč) ke střetu vlaku a osobního vozidla VW Golf jedoucího od Borové, které řídil 20letý muž. On ani jeho o dva roky mladší spolujedoucí nebyli zraněni. Vlak narazil do zadní části vozidla a odhodil ho do příkopu. Vlaková souprava naštěstí zůstala stát na kolejích a nikdo z 15 cestujících nebyl zraněn. Důvod, proč řidič vjel na přejezd, i když údajně bliklo červené výstražné světlo zabezpečovacího zařízení, budou nyní zjišťovat svitavští dopravní policisté. U strojvedoucího i u řidiče policisté provedli dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, obě byly negativní. Uvedený železniční přejezd je bez závor, ale je zabezpečen světelným signalizačním zařízením.



Přiloženo foto PČR.

13. únor 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

