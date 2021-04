Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Skončil na záchytce

LITOMYŠL – Muž se potácel mezi auty. Naštěstí si ho policisté všimli včas.

V neděli po 14. hodině si policisté v Mařákově ulici v Litomyšli, na parkovišti před obchodním domem, všimli vrávorajícího muže. Ten šel prostředkem silnice a některá vozidla kvůli němu musela náhle zpomalit a vyhnout se, aby nedošlo ke střetu.

Šestatřicetiletý muž policistům uvedl, že tam je jen na procházce, že půjde domů a vše bude v pořádku. To, že je pán silně pod vlivem alkoholu potvrdila i dechová zkouška, která byla pozitivní a to 2,33 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že vrávorající muž byl nebezpečný jak sobě, tak ostatním (především řidičům), rozhodli se ho policisté umístit na protialkoholní záchytnou stanici. To se ale nesetkalo s velkým pochopením od podnapilého a tak museli kolegové ještě před eskortou na záchytku použít i donucovací prostředky.

Všechna přestupková jednání, včetně nepoužití roušky, budeme oznamovat příslušným správním orgánům.

6. dubna 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

