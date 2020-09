Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Přetížený kamion?

SVITAVSKO - Včera odpoledne na linku 158 zavolal řidič, že před ním směrem na Poličku jede kamion s naloženým dřevem, jehož náklad se nebezpečně kýve a nákladní plocha je nejspíš přeložená. Operační středisko vyslalo na konkrétní silnici kolegy z Poličky i svitavského dopravního inspektorátu.

Řidič se měl na výzvu policistů podrobit kontrolnímu vážení, které bylo smluveno ze strany Centra služeb pro silniční dopravu. Najet na vážný systém řidič odmítl, proto následovaly jiné úkony. V příkazním řízení dostal třicetitisícovou pokutu a jeho další jízdu mu zkomplikovala takzvaná botička. Co mu teď zbývá? Buďto se do 48hodin podrobí kontrolnímu vážení, které podezření prokáže, či vyvrátí, nebo nadbytečný náklad dopravce přeloží na další jízdní soupravu. Bude-li po zaplacení pokuty a demontáži botičky se stejně naloženou soupravou v cestě pokračovat, hrozí mu další výzva k provedení kontrolního vážení. Co se stane, když vážení odmítne opětovně? V takovém případě mu může být uložena stejná pokuta s totožnými podmínkami i opakovaně.

Z přestupku není podezřelý jen řidič, ale i provozovatel. Jemu při důvodném podezření z vyhýbání se řízení lze uložit kauci v v částce 5 – 50.000 korun.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

2. září 2020

