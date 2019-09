Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Z místa nehody ujel

CHRUDIM - Ve středu 21. srpna o půl třetí v Chrudimi v ulici Průmyslová došlo k nehodě, kdy neznámý řidič nezvládl řízení, přejel do protisměru a tam přední částí narazil do zaparkované Škody Fabia. Fabia vlivem nárazu byla odhozena do kovových vrat, tudíž doškol ke škodě nejen na zaparkovaném vozidle, ale i na ocelové části garáže. Řidič chvíli přemýšlel co á dělat, zastavil, ale pak se rozhodl ujet.

Dle svědků jde pravděpodobně o modré BMW. Nevylučují, že by to byla jiná na první pohled modře vypadající barva. Jestli jste u svých sousedů v tomto časovém období zahlédli takový automobil s rozbitou přední částí, kontaktujte kolegy z chrudimské „nehodovky“ na čísle 974572262 nebo 974572251. Za jakékoliv poznatky děkujeme.

4. září 2019

