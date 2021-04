Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vážná nehoda uzavřela silnici

CHRUDIMSKO - K nehodě spěchali policisté, hasiči, sanitky i vrtulník.

K vážné dopravní nehodě došlo dnes před půl dvanáctou dopoledne na silnici I/17 mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem. Dvacetiletý řidič vozidla Škoda Octavia jedoucí od Heřmanova Městce na Bylany prorazil zábradlí mostku a havaroval mimo komunikaci. Policisté u něj v dechu naměřili 0,33 promile alkoholu. Řidič při nehodě nebyl zraněn. To štěstí bohužel neměli jeho další tři spolujedoucí, dvě dívky ve věku 19 a 20 let a 22letý mladík. Jedna z dívek musela být se svým zraněním transportována do nemocnice letecky, další dva spolujedoucí sanitkami. Okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou předmětem šetření chrudimských nehodářů.



Přiloženo foto PČR.



25. 4. 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

