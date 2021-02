Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pohřešování nezletilé dívky

PARDUBICE – Dnes se na policejní oddělení dostavil otec 14leté slečny s informací, že svou dceru už od pátku 12. 2. 2021 neviděl, telefonický hovor mu neustále odmítá přijmout a on netuší, kde by mohla být. Z domu prý odešla po ostřejší výměně názorů, co by měla mít na sobě, to neví, po celou dobu doufá a předpokládá, že je s nějakou její kamarádkou.

Krátce po oznámení pohřešování ji kontaktovali i policisté, těm odpověděla až na textovou zprávu, ale nyní už odmítá v komunikaci jakkoliv pokračovat. Více informací včetně fotografie naleznete zde. Je-li odkaz neaktivní, pak bylo pátrání z důvodu nalezení pohřešované dívky ukončeno.

Pokud tuto slečnu zahlédnete, volejte přes linku 158. Za jakékoliv informace týkající se jejího pohybu a pobytu určitě děkujeme.

Děkujeme.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

15. února 2021

vytisknout e-mailem