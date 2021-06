Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pod vlivem a bez řidičáku

PARDUBICE - Naštěstí jeho manévry „odnesly“ pouze předměty.

Pardubičtí dopravní policisté byli přivoláni ve středu 23. června 2021 před půlnocí na parkoviště jednoho z pardubických hotelů. Řidič osobního vozidla zn. Peugeot chtěl zaparkovat vozidlo, ale ani několikátý pokus mu úplně nevyšel. Nejdříve nacouval zadní částí vozidla do odpadkového koše, poté se přední částí vozidla „opřel“ do kovového plotu. Opět se snažil couvat a přitom narazil do rohu budovy a do betonového květináče. Květináč posunul tak nešikovně, že došlo i k poškození dlažby chodníku.

Po dechové zkoušce 22letého řidiče byla situace na místě jasnější. Řidič nadýchal 1,5 promile alkoholu. A nejen to. Dále vyšlo najevo, že 22letý řidič vlastně řidičem vůbec není. Nevlastnil řidičské oprávnění pro žádnou skupinu a navíc ještě použil vozidlo bez předchozího souhlasu jeho majitele.

Ve věci kolegové zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů Ohrožení

pod vlivem návykové látky a neoprávněné užívání cizí věci.

V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

25. června 2021

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

