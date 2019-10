Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Otrávené návnady

PARDUBICE – Policisté hledají důležitého svědka k objasnění případu.

Pardubická policie varuje občany před možnými otrávenými návnadami, které se objevily v centru Pardubic a v městské části Polabiny I.

Dnes v úterý 15. října 2019 v odpoledních hodinách policisté přijali oznámení o, v zeleni poházených, uzeninách s růžovými granulemi. Je možné, že se jedná o otrávené návnady. Proto vyzýváme majitele čtyřnohých miláčku, aby si dávali pozor na to, co při venčení jejich psi jedí a to zejména v okolí ulic Družstevní a Kosmonautů v Polabinách I. a na ulici Hlaváčově u nadjezdu nad ul. 17. listopadu.

Není vyloučeno, že tyto návnady se objeví i v jiné části Pardubic. Pokud by jste něco podobného našli, obratem volejte městskou policii na tísňovou linku 156 nebo Policii ČR na linku 158.

Během prověřování vyšlo najevo, že se mohl mezi 15 a 16 hodinou v ulici Družstevní v Polabinách pohybovat muž, který by mohl významnou měrou přispět k objasnění skutečností důležitých pro další šetření. Tento muž je vysoký asi 170 až 180 cm, štíhlé postavy v tmavém oblečení. Pokud jste tohoto muže viděli, nebo by se mohl objevit na záznamech z vašich palubních kamer, ozvěte se pardubickým policistům na linku 158.

Přiloženo foto PČR

15. října 2019

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna foto PČR Detailní náhled

vytisknout e-mailem