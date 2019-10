Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledáme svědky smrtelné nehody

PARDUBICE - Neprojížděli jste kolem deváté hodiny večer přes Hůrka?

Policisté hledají svědky, kteří dnes zhruba okolo 21 hodiny projížděli po silnici mezi Pardubicemi a Časy a mohli minout tmavě modré vozidlo zn. Škoda Felicia jedoucí ve směru od Pardubic.

Uvedené vozidlo právě v tuto dobu před ubytovnou Hůrka havarovalo do stromu a jeho řidič na místě podlehl svým zraněním. K objasnění příčin a okolností této vážné dopravní nehody by mohly pomoci buď svědecké výpovědi ostatním řidičů, záznamy z jejich palubních kamer nebo svědectví osob, které procházely po stezce vedoucí podél silnice. Kriminalistům jde především o způsob jízdy tohoto vozidla těsně před samotným nárazem do stromu. Vzhledem k tomu, že na místě stále pracují kriminalisté, nebudeme k nehodě v tuto chvíli poskytovat žádné další informace.

21. října 2019

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí

