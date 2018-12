Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledáme důležitého svědka

PARDUBICKO – Zveřejňujeme záběry z kamerového systému.

Pardubičtí kriminalisté hledají důležitého svědka tragické dopravní nehody, která se stala v sobotu 8. prosince 2018 ve 23:40 hodin na silnici II. třídy mezi obcemi Dašice a Komárov, při které došlo k úmrtí sedmatřicetiletého muže.

Podle kamerových záznamů by nám mohl pomoci řidič nákladního vozidla tovární značky Iveco Eurocargo červené barvy s plachtou. Na dveřích jeho kabiny je umístěno pravděpodobně bílé logo společnosti.

Dále kriminalisté žádají i další řidiče, kteří mají ve vozidlech palubní kamery a projížděli v sobotu 8. prosince v čase od 23:30 do 23:45 hodin na trase Dašice – Pardubice a od 23:45 hodin do půlnoci na trase z Vysoké u Holic směrem na Dašice, aby se ozvali pardubickým policistům na linku 158. Tito řidiči by mohli poskytnout informace, které nám mohou pomoci s objasněním průběhu nehodového děje.

Přiložena audiozpráva.

13. prosince 2018

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

Související dokumenty Audiozpráva

Velikost souboru:1,0 MB / formát M4A

