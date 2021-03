Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledá se 13letá dívka

PARDUBICE - Pomozte nám najít pohřešovanou Natálii.



Pardubičtí policisté spolu s rodinou pátrají po 13leté Natálii. Tu naposledy viděla její matka včera, tzn. v pátek 26. března 2021 o půl druhé po obědě, kdy odešla z domů v Pardubicích – Ohrazenicích. Odtud jela autobusem č. 13 směr Dubina. Původně měla jet na autobusové nádraží a následně do Přestavlk na Chrudimsku za svým otcem. Tam však nedojela.



Je možné, že se pohybuje ve společnosti kamarádek nebo chlapce a to nejen na Pardubicku, ale vztah by mohla mít i na Královéhradecko. Jak Natálie vypadá, se můžete podívat ZDE (pokud je odkaz neaktivní, dívka se našla).

Na sobě by měla mít šedou zimní bundu do pasu, černé rifle na tělo, šedé bolerko a na nohou bílé adidasky. U sebe má černo-bílý strakatý batoh vans. Na krku nosí stříbrný křížek. Natálii byste mohli poznat i díky tetování – na prostředníčku levé ruky má vytetované slunce a blesk, na zápěstí pravé ruky malou osmičku. Dále má na pravém kotníku na vnitřní straně vytetovaný křížek a na tom samém místě na levé noze srdíčko.

Kdybyste měli jakékoliv poznatky k pohřešované 13leté Natálii, nebo jste věděli, kde se nachází, volejte nám na linku 158.

Přiložena audio zpráva a ilustrační foto PČR.

27. březen 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

